CODEX 13 : Notre-Dame et les cathédrales gothiques

Pièce maîtresse du numéro d’été de la revue d’histoire et de culture chrétiennes Codex : un dossier sur le chantier de Notre-Dame de Paris et sur les cathédrales gothiques dans leur contexte médiéval. Tout catholique français devrait être abonné à Codex :

Au lieu de se croire persécuté à cause de ce qu’il voit (ou croit voir) dans les médias, le catho français ferait mieux de s’informer pour pouvoir tenir sa partie dans les discussions. Ainsi sur la restauration de Notre-Dame de Paris : il faut contester les caprices de l’Elysée, mais mieux vaut connaître les vraies données du problème de l'édifice…

► D’où l’urgence d’étudier le dossier de ce numéro d’été de Codex, intitulé Notre-Dame et ses soeurs. Au menu : Le point de vue de l’orfèvre Goudji et du maître de chœur Henri Chalet – La cathédrale incendiée et ses leçons expliquées par un spécialiste de l’architecture gothique : le Pr Arnaud Timbert (histoire de l’art et archéologie) – Notre-Dame, église royale et nationale, par le Pr Mathieu Lours (histoire de l’art) – 19 septembre 1914 : apocalypse Reims, par le Pr Patrick Demouy (médiéviste) – L’autre “incendie” : un chantier en cinq ans, par le Pr Alexandre Gady (histoire de l’art moderne) – Plaidoyer pour une disparue (la flèche de Viollet-le-Duc), par François Bercé, conservateur général du patrimoine – Après l’An Mil, le grand essor de l’Occident, par le Pr Demouy – Les constructeurs de cathédrales : Des professionnels triés sur le volet, par Priscille de Lassus – Un document de première main, les carnets de Villard de Honnecourt (XIIIe siècle) : par Isabelle Le Masne de Chermont (directrice des Manuscrits à la BNF) – Maurice de Sully au XIIe siècle : La cathédrale montre la prééminence de l’évêque de Paris, ville le plus importante du monde occidental, par le Pr Dany Sandron (histoire de l’art) – Pédagogie :7 clés pour décrypter l’architecture gothique – Techniques gothiques de “l’effet de Paradis” : Modeler la lumière naturelle, par le Pr Nicolas Reveyron (histoire de l’art et archéologie médiévale) – Lampes et cierges dans l’espace sacré et la liturgie : À la lueur des flammes, par la Pr Catherine Vincent (histoire médiévale) – Douze cathédrales à découvrir cet été : Sens, Laon, Chartres, Paris (de loin), Bourges, Reims, Amiens, Beauvais, Clermont, Strasbourg, Albi, Rouen – Le fer, nouvel allié des architectes dès la fin du XIIe siècle (Des “agrafes” riches de sens), par le Pr Timbert – Mais à quoi servaient les couleurs ? (dans les cathédrales elles vibraient du sol au plafond), par Géraldine Victor (maître de conférences en histoire de l’art médiéval) – Vrai ou faux ? : huit idées reçues – À Strasbourg, les successeurs des bâtisseurs…

► Et le reste du numéro de Codex : l’actualité culturelle des livres, des DVD-CD et des expositions / L’étrange Vie de Jésus de Daniel Marguerat / Cahier pédagogique : Les origines du judaïsme (ses étapes – la genèse de la Bible – YHWH devient le seul Dieu d’Israël sous Josias – Jérusalem et son Temple – les Maccabées – le mont Nebo et la Terre promise) / Le mystère marial d’Elche près d’Alicante… Etc.