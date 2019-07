Les gilets jaunes n’ont pas “plombé l’économie”…

…contrairement à ce que répète la presse libérale depuis six mois :

Selon l’étude d’Altares (groupe international de data intelligence) publiée le 11 juillet, 12 347 procédures ont été ouvertes au deuxième trimestre : 3,1 % de moins que sur la même période en 2018, soit “le niveau de sinistralité le plus bas depuis dix ans”. Le directeur des études d’Altares précise (Le Monde 12/07) : « Sur l’ensemble du territoire, les audiences n’ont pas connu les affluences redoutées quelques mois plus tôt. Mieux, plusieurs tribunaux de commerce constatent un recul des contentieux, voire des injonctions de paiement.”

Parmi les sociétés qui ont, malgré tout, été placées en procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation au deuxième trimestre, deux activités que les troubles urbains auraient dû au contraire booster, pour parler comme les députés LREM : le nettoyage de bâtiments (+ 11,5 %) et la sécurité (+ 9,1 %). Et trois activités peu exposées aux risques d’émeute : le conseil en communication et gestion (+ 10,3 %), l’imprimerie (+ 58,3 %), et les sous-traitants de moteurs automobiles diesel (54 sites en situation difficile, due aux inquiétudes du secteur devant la tendance mondiale depuis septembre 2018).

Selon les analystes des sociétés d’assurance-crédit, les défaillances 2019 seront à porter au compte de la conjoncture générale : “faible consommation et croissance en berne”. Accuser les gilets jaunes d’un crime de haute trahison économique est donc un mauvais procès.