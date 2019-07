Pourquoi la droite devient-elle insultante dès qu'il s'agit d'écologie ? (et ça dure depuis cinquante ans)

Ce matin à France Culture, l’astrophysicien Aurélien Barrau et le député que la radio lui opposait : le LR Julien Aubert. Il s’agissait du réchauffement climatique et du saccage de la planète par le système économique actuel :

Aurélien Barrau [photo] travaille au Laboratoire de physique subatomique et de cosmologie de Grenoble ; spécialiste de la gravitation quantique, auteur de nombreux ouvrages, professeur à l’université Grenoble-Alpes, il est “membre de rang A” du Comité national de la recherche scientifique. En tant qu’homme de sciences (rien d’un idéologue), Barrau est engagé dans la bataille de l’écologie : il appelle à un changement sociétal pour préserver la vie et la planète… C’est simplement traduire en urgences économiques, donc politiques, les constats et avertissements des climatologues.

Julien Aubert est quant à lui l’une des incarnations de la classe politique contemporaine : université John-Hopkins, ENA, Young leaders, conseiller élyséen sous Sarkozy, etc. Ses arguments de ce matin expriment l’embarras des milieux business friendly devant le réchauffement climatique, idée dont ils ont ricané jusqu’au moment où sa réalité concrète est devenue une évidence. Leur nouvelle position consiste à concéder l’existence du réchauffement et du rôle qu’y joue le système actuel des activités humaines, mais à récuser (avec un violent mépris) ceux qui voient la nécessité de changer ce système.

Ainsi M. Aubert, ce matin, qualifiait de “millénarisme” le constat pressant et alarmé du scientifique Barrau. La classe politique ne raisonne qu’en termes de postures et d’étiquettes ; elle ne s’intéresse pas ce que vous dites, mais attaque ce que vous êtes (ou ce qu’elle veut croire que vous êtes). Et force est de constater que le sens du mot "millénarisme" est ignoré de M. Aubert !



Comment le Pr Barrau pourrait-il être “millénariste” ? Ce terme n’a d’autre signification qu’archéologique : il désigne une certaine interprétation antique du chapitre 20 de l’Apocalypse de Jean pris au pied de la lettre (une bataille finale pour instaurer un règne terrestre du Christ) : interprétation tôt réfutée par saint Augustin, mais réapparue au XXe siècle dans certains courants néo-protestants. On ne voit pas en quoi un pur scientifique pourrait être appelé “millénariste”...

Mais “millénaristes” fait partie de la poignée d’insultes que la droite d’affaires lance aux écologues depuis cinquante ans, avec “Khmers verts”, “nouveaux bolcheviks” et autres vocables de meeting. Ainsi, il y a quelques années, le prétendu animateur catholique d’un prétendu débat à l’Espace Bernanos (Paris) lançant à Gaultier Bès qui venait d’expliquer l’écologie intégrale chrétienne : “J’espère que ça ne mènera pas au retour des échafauds” ; ou l’auteur d’un livre sur (contre) l’écologie chrétienne accusant les évêques de “pactiser avec la culture de mort” parce qu’ils ne soutenaient pas le négationnisme climatique.

Aujourd’hui seuls des cas pathologiques comme M. Trump ou M. Bolsonaro mettent encore en doute le réchauffement du climat. M. Aubert nous a donc assuré ce matin que les “millénaristes” (comprendre : ceux qui font un constat alarmé devant l’état de la planète et du vivant) ne sont que des idéologues – alors que, lui, il parle au nom des gens responsables et pratiques qui mènent une politique-des-petits-pas dans le domaine de l’environnement.

Petits pas qui se ramènent à presque rien si l’on regarde le bilan de la classe politique depuis vingt ans… Ce qui n’est guère surprenant, puisqu’elle adhère au système économique qui épuise les sols, obstrue les mers, asphyxie l’atmosphère et détruit les espèces vivantes ! Rappelons au passage que l’une des rares initiatives concrètes de M. Aubert dans ce domaine fut pour empêcher de créer un parc naturel autour du Ventoux.

Le Pr Barrau n’a pas eu de mal à répondre que la posture aubertienne (le réalisme-à-petits-pas) relève de l’imposture, venant d’un parti soutenant par ailleurs l’agro-chimique, l’industrie pétrolière et toute cette sorte de choses.

M. Aubert a perdu la partie. Il avait, heureusement pour lui, pu se défouler en traitant la jeune Greta Thunberg (venue parler d’urgence en termes urgents) de “prix Nobel de la peur” et de “prophétesse en culottes courtes”. On ne se refait pas.