Notre-Dame de Paris : une étrange manoeuvre financière risque de disperser les donateurs

Président de la Fondation du patrimoine depuis 2017, Guillaume Poitrinal [photo] décide unilatéralement de clore la souscription Notre-Dame et de diriger une partie de l'argent vers d'autres chantiers. Désarroi chez les donateurs. Désapprobation au ministère de la Culture, aux Monuments nationaux, à la Fondation Notre-Dame, à la Fondation de France. Et perplexité de l'opinion :

J'ai publié ici hier le communiqué de l'archevêché de Paris. Faisant le point de la situation de Notre-Dame, il mentionne l'étrange attitude de l'un des quatre organismes habilités à lever des fonds : la Fondation du patrimoine. Son président, le PDG franco-luxembourgeois Guillaume Poitrinal (ex-n°1 mondial de l'immobilier commercial [*]) a en effet décidé : a) de cesser la contribution de sa fondation à la souscription publique pour la cathédrale de Paris ; b) de diriger vers d'autres destinations que Notre-Dame une partie des fonds collectés.

M. Poitrinal dit être entré en contact avec "les grandes fortunes", qui seraient "ouvertes à l'idée de réallocation de leurs dons". Par ailleurs il a lancé le 14 mai une souscription concurrente "au bénéfice des cas les plus urgents parmi les 2800 sites les plus menacés en France".

Le désarroi est ainsi semé dans l'opinion publique.

Personne ne nie que les 2800 sites en question méritent eux aussi des efforts. Mais un malaise est créé par la précipitation avec laquelle M. Poitrinal, dès les lendemains de l'incendie du 15 avril, a invoqué ces sites comme une objection contre Notre-Dame. Et par la hâte avec laquelle il ferme la souscription dès maintenant, au nom du patrimoine, prenant le risque de démobiliser les donateurs – y compris ceux de la Fondation Notre-Dame, de la Fondation de France et du Centre des monuments nationaux... alors que les promesses de dons sont encore incertaines faute d'être concrétisées ! M. Poitrinal met ainsi en danger toute la restauration de la cathédrale.



Son annonce de clôture des dons est "prématurée", déclare le ministère aux médias. Car : 1. l'expertise à Notre-Dame est loin d'être finie ; 2. "la phase de diagnostic n'a pas encore débuté" ; 3. l'indispensable dépollution non plus (tout le site est contaminé au plomb) ; 4. on ne connaît donc pas "le coût total des travaux".

Fermer la souscription maintenant n'a aucun sens et autorise toutes les interprétations : si M. Poitrinal se sent critiqué dans les jours qui viennent, il ne devra s'en prendre qu'à lui-même. Pourquoi a-t-il décidé cette chose absurde ? L'hubris des princes du CAC échappe au commun des mortels. M. Macron, qui lui non plus n'appartient pas au commun des mortels, convoquera-t-il M. Poitrinal à l'Elysée pour une conversation entre Olympiens ?



Ne laissons pas la confusion s'étendre ! Avec le soutien du ministère de la Culture, la souscription continue : à la Fondation Notre-Dame, à la Fondation de France et aux Monuments nationaux.

[*] M. Poitrinal a dirigé (2005-2013) le groupe Unibail-Rodamco-Westfield : premier groupe coté de l'immobilier commercial au monde, pesant en 2018 64 milliiards d’euros (CAC 40 + AEX + EuroStoxx). Gestion, promotion et investissement de grands centres commerciaux dans les mégapoles transatlantiques... M. Poitrinal a reçu le "Trophée d'honneur de la personnalité ayant marqué l'industrie des centres commerciaux" en 2007. Chaque année (de 2006 à 2013) il a été élu "Meilleur président d'une société immobilière en Europe" par le jury de financiers du magazine Institutional Investors. On sent l'homme attaché au patrimoine historique.