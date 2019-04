Quelques réflexions sur l'incendie de Notre-Dame

Pourquoi il a balayé la fausse querelle des “racines chrétiennes” :

► Ce matin, face à Notre-Dame meurtrie entourée de barrières, LCI avait installé ses caméras en plein vent et interviewait des invités catholiques. Tous, prêtres ou laïcs (moi comme les autres) ont insisté sur l’unanimité des Français devant cette catastrophe.

On commence à constater que le désastre de lundi soir a balayé la fausse querelle des “racines chrétiennes”. Comme je le dis dans ma chronique toulousaine du mercredi (texte complet demain), on se querellait depuis vingt ans de façon absurde : les uns ne voulant pas que le christianisme ait joué un rôle dans la formation du pays, les autres prétendant qu’un non-chrétien ne peut pas être français. Soudain Notre-Dame de Paris s’embrase... et toute la France prend feu, si j’ose dire, en faveur de la cathédrale : ceux qui croient au ciel et ceux qui n’y croient pas.

Ceux-qui-croient-au-ciel découvrent ce que nombre d’entre eux avaient oublié depuis 2013 : que ceux-qui-n’y-croient-pas ne sont pas leurs ennemis, puisqu’ils peuvent vibrer pour une église cathédrale en l’appelant “haut lieu de la mémoire française”.

Et si une cathédrale peut être un haut lieu de la mémoire française, c’est bien que la France a des racines chrétiennes ! Ce dont conviennent sans problème les imams et les rabbins qui ont envoyé à des évêques, ce matin, des messages de solidarité [*] pour le drame de Notre-Dame de Paris. “Notre Drame”, titrait joliment ce matin Libération ; plus joliment que n’était tourné l’article de Laurent Joffrin trouvant le moyen de parler de ”sombres émotions de la foi”, formule 1880 qui ne rajeunit pas son auteur.

► Notre-Dame de Paris est gravement endommagée. Elle sera reconstruite. Ne tombons pas dans les interprétations partisanes. Soutenue en ce moment sur Facebook, l'idée selon laquelle Dieu aurait fait brûler cette cathédrale pour punir les catholiques (de ceci ou cela) contredit la parole du Christ dans l’évangile selon saint Luc, chapitre 13 : “Ces dix-huit personnes que la tour de Siloé a tuées dans sa chute, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem ? Non, je vous le dis…” L’effondrement de la tour de Siloé – célèbre à l’époque – était vu par les pieux pharisiens comme un châtiment de pécheurs déviationnistes ; les pharisiens d'aujourd'hui voient dans l'incendie de Notre-Dame le châtiment des hérésies qu"ils attribuent à “l'Eglise officielle”. Marc 13,4 s’élève contre cette idéologie de “purs”, prompts à voir la preuve (a contrario) de leur propre vertu en tout malheur arrivant à des “impurs”, réels ou imaginaires ! Le Père n’entre pas dans ce jeu : c’est le Fils qui nous le dit.

__________



[*] Ces actes de solidarité-là ne font pas l’affaire de nationaux-religieux qui prétendent annexer le catholicisme à la panoplie de l’Identité (“nationale” mais en fait raciale, nos “nationalistes” étant devenus depuis dix ans de simples clones de Pepe the Frog).

photo : Denis