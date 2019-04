Notre-Dame : l'émotion unanime des Français résoud le faux débat des "racines chrétiennes"

Ma chronique hebdomadaire (Toulouse/Midi-Pyrénées), son et texte

https://radiopresence.com/IMG/mp3/17042019_chroeco_airtemps.mp3

<< Les catastrophes jettent une clarté soudaine sur les gens et les situations. C’est ce qui se passe avec l’incendie de Notre-Dame de Paris : à quelque chose malheur est bon, ce drame vient de résoudre d’un seul coup l’embrouille à propos des "racines chrétiennes de la France".

On se querellait depuis dix ans de façon absurde : les uns ne voulant pas que le christianisme ait joué un rôle dans la formation du pays, les autres prétendant qu’un non-chrétien ne peut pas être français.

Or que se passe-t-il depuis lundi soir ? Chrétiens ou pas, catholiques ou non, la plupart des Français ressentent l’incendie de Notre-Dame comme une perte, un deuil, un arrachement, et font des vœux pour que la cathédrale ressuscite le plus vite possible.

Il suffit d’écouter les passants interrogés par les radios et les télévisions. Ce sont des cris du cœur. Chacun selon sa culture et son tempérament se découvre attaché à cette cathédrale. Tous voient en elle quelque chose d’eux-même.

Le bouffeur de curés Jean-Luc Mélenchon parle avec émotion de l’ange du pignon oriental qui regardait le soleil levant. La maire de Paris Anne Hidalgo, laïque intransigeante, annonce avec satisfaction que la couronne d’épines rapportée par saint Louis est (je cite) "à l’abri à l’Hôtel de ville". Très rares heureusement sont ceux qui projettent dans le drame de l’incendie leurs lassants appels à la discorde et au repli dans on ne sait quel bunker idéologique ou ethnique.

Ainsi le catholique découvre depuis hier soir que les prêcheurs de discorde lui mentaient... Que ce qu’ils appellent faussement "nos valeurs" ne sont pas dans une forteresse assiégée… Et que le reste de la société, étranger à la foi chrétienne, ressent néanmoins au fond de lui-même que la cathédrale de saint Louis est AUSSI le haut-lieu de la mémoire du pays, unissant toutes les sensibilités.

Tous n’en avaient pas conscience, et ils ont découvert cela en eux lundi soir. Les incroyants se sont senti attachés à la cathédrale de Claudel. Les croyants ont découvert qu’ils sont parmi les incroyants comme un poisson dans l’eau, comme les fidèles priaient dans Notre-Dame au milieu de milliers de touristes faisant le tour intérieur de la cathédrale par les bas-côtés... Chacun venant en ce lieu avec SES raisons, mais personne n’y venant SANS raison…

Encore un mot spécialement pour les catholiques. Nous serons quelques centaines, ce vendredi saint, à sentir la frustration de ne plus pouvoir prêter main-forte dans Notre-Dame à la vénération de la Sainte Couronne du Christ : cérémonie toujours fascinante, parce que les milliers et milliers de fidèles qu’elle attire viennent chaque année du monde entier : de Russie et d’Amérique, d’Afrique et d’Asie ! Cérémonie mondiale, catholique au vrai sens du mot c’est-à-dire oecuménique et universelle... Ce ne sera plus à Notre-Dame : mais ce qui compte, c’est que le Christ est vivant ! A la semaine prochaine. >>