Pierre Jova : “Les chrétiens face aux migrants”

Enfin l’enquête (objective et courageuse) qui s'imposait, sur le sujet qui déboussole tant de catholiques français :

« Les principes qui fondent les prises de position de l’Eglise sont ignorés de l’opinion publique et parfois des fidèles », constatait en 2017 une note interne de l’épiscopat français. Deux groupes de catholiques se déboussolent donc devant l’immigration. Les uns y voient “l’islam” venant déchristianiser la France (comme si la déchristianisation française n’était pas autochtone). D’autres disent “islam” pour ne pas dire “allogènes”, habillant ainsi de religion un réflexe ethniciste... Le premier groupe dit “ne pas comprendre” la position des diocèses et du Saint-Siège au sujet des immigrés ; le deuxième groupe qualifie cette position de “suicide” (et l’injurie sur le web). Seul un troisième groupe, celui des paroissiens consciencieux, accepte loyalement – non sans souci – ce que disent le pape et les évêques.

Il était donc urgent de faire un état des lieux. Le voilà : Les chrétiens face aux migrants, chez Tallandier. C’est un livre – très informé – de Pierre Jova, co-fondateur de Limite et journaliste au Pèlerin.

Il s’agit d’une enquête très complète auprès de toutes les sortes de protagonistes. Quatre volets, dix-neuf chapitres : Frontières (La route des cols – Un département sous pression – La guerre des Alpes) ; Rencontres (L’Erythrée arrive à Conques – Le sourire de Reims – L’éthique ignacienne – Lille, terre promise – Flandres iraniennes – Des Afghans chez Luther – Les femmes du Nigeria) ; Fractures (Catholique au Front national – L’étranger, signe de contradiction – Le boxeur des migrants [1] – Nuances protestantes – En uniforme face aux migrants – Les Eglises ont-elles abandonné le “petit Blanc” ?) ; Perspectives (Les chrétiens d’Orient, une passion française – Convertis de l’islam au christianisme : mythes et réalités – Un christianisme français métissé).

Pierre Jova a fait ce que personne ne faisait : il a rencontré toutes les sortes de protagonistes, du Nord au Midi. Il a essayé tous les points de vue. Il s’est placé en empathie avec toutes les expériences : celles du migrant et celle du chrétien qui l’aide ; celles du “patriote” angoissé par l’immigration et celles du croyant angoissé par la misère de l’immigré…

Ne s’affolent des “positions de l’Eglise” que ceux qui les connaissent mal et ne savent pas (ou ne veulent pas savoir) qu’elles sont ancrées dans l’Evangile. Pierre Jova donne la parole à l’évêque de Gap, Mgr Xavier Malle, ex-curé du sanctuaire marial de l’Ile-Bouchard : « Je reconnais que la migration pose des problèmes. C’est un drame pour ces jeunes et pour le continent africain qui voit partir ses forces vives. Mais je ne peux pas laisser ces jeunes à la rue ! », dit l’évêque. En août 2017, quand des migrants présumés mineurs commencent à affluer dans Gap, le conseil départemental débordé demande de l’aide au diocèse ; Mgr Malle ouvre en urgence des salles paroissiales, jusqu’à ce que l’Etat assure l’accueil de nuit… Entre les habitants qui supportent mal les migrants et les groupes d’extrême gauche qui voulaient l’entraîner dans le soutien illégal, l’évêque de Gap tient le cap de l’Eglise : « Il écarte, écrit Pierre Jova, la querelle sur la priorité à accorder aux “nôtres”, Français, ou aux “autres”, migrants : “En théologie, nous savons que le ‘ou’ mène à l’hérésie. C’est le ‘et’ qui est orthodoxe : vrai Dieu ET vrai homme. Migrants ET gens d’ici...” Dans ses prises de position, Mgr Malle évoque d’ailleurs tout autant les questions de bioéthique que la crise migratoire… Quant au reproche de ne pas s’occuper de nos pauvres, il réplique : “Je peux vous dire que les actions du Secours catholique et des autres associations envers les personnes qui ont besoin d’aide dans les Hautes-Alpes n’ont en rien diminué. Qui est prêt à venir donner un coup de main au Secours catholique ?”»

À Lille, la catholique Joséphine Toulemonde, engagée dans l’accueil des mineurs africains (qui affluent ici aussi), témoigne : « Je vois avant tout l’enfant, pas l’immigré. » Elle pense, comme le cardinal philippin Tagle après sa visite des camps du Moyen-Orient, que les personnes ne doivent pas être éclipsées par les nombres et les statistiques...

Evêque auxiliaire de Paris et vicaire général en charge de la solidarité [2], Mgr Benoist de Sinety explique à Pierre Jova : « L’Eglise n’est pas là pour gouverner les peuples, mais pour rappeler des choses essentielles. Je ne dis pas qu’il ne faut mettre aucune condition à l’entrée des migrants. C’est normal que l’Etat fixe des règles pour garantir l’unité nationale. Mais l’Eglise est là pour dire que rien ne peut justifier l’inhumanité dans l’accueil. » Elle ne demande aux siens rien de plus que de regarder l’immigré dans l’esprit de l’Evangile : si les catholiques « craignent que la France ne soit plus chrétienne », qu'ils « soient véritablement chrétiens ! », dit Mgr de Sinety.

L’enquête de Pierre Jova (comme toute la dure actualité assiégeant aujourd’hui l’Eglise) montre que le catholicisme occidental doit se réformer radicalement pour se rouvrir au plein Evangile, en un effort sur soi-même avec l’Esprit Saint. Si le catholicisme « se coupe des Français anciennement chrétiens et de ceux qui n’en ont même plus le souvenir », écrit le journaliste, ce n’est pas dans des excès d’ouverture aux migrants comme l’affirment « Laurent Dandrieu et ses comparses » : c’est « dans l’embourgeoisement, l’absence de transmission d’une foi vivante ». (Ajoutons que six ans après le soi-disant « réveil catholique » à droite, les séminaires sont toujours vides au bénéfice des business schools). Pourquoi les musulmans sont-ils plus évangélisés par les protestants, sinon à cause de la froideur introvertie de trop de milieux catholiques ? « Dans les autres dénominations chrétiennes tu n’es pas un anonyme », s’exclame (cité par le livre) un dominicain antillais, un soir à Notre-Dame des Buttes-Chaumont.

Pierre Jova cite l’ex-modérateur de l’Emmanuel, Laurent Landete : « Le problème, ce ne sont ni les musulmans, qui cherchent une réponse, ni les [protestants] évangéliques, qui les écoutent et témoignent de leur foi ; mais plutôt certains catholiques qui ont du mal à rencontrer, écouter, témoigner et proposer une réelle communauté humaine et avenante à ces personnes… »

C’est vivre l’Evangile qui l’a fait survivre, dit l’archevêque de Paris, Mgr Aupetit. Examen de conscience et discernement s’imposent à nous tous catholiques, au seuil de la troisième décennie du siècle, alors que de mauvaises additions du passé se présentent pour être réglées – et devront l’être, sous peine de faillite spirituelle en Occident. L’un des problèmes-tests (mais pas le seul) est celui des migrants. Ayons le courage d’admettre que, sous l’angle chrétien, le problème n’est pas « l’immigration » en soi puisqu’elle irrigue de plus en plus le christianisme en France et en Europe ! Je recommande la lecture attentive du chapitre IV de Pierre Jova, où des catholiques afro-antillais dans l’Hexagone diagnostiquent crûment notre « environnement ecclésial froid », nos « célébrations dominicales expéditives », notre « indifférence marquée ». Seule une revitalisation par le plein Evangile ramènera le petit monde catho français dans l’axe spirituel de la mission.

Pour que la sève circule à nouveau, souligne Pierre Jova dans sa conclusion, il faut cesser de boucher ses canaux comme on le fait, par exemple, en niant que « répondre présent aux appels de solidarité, de compassion et d’aide immédiate pour les migrants » fasse partie de « l’élémentaire mission » des chrétiens. Une avant-garde catholique, dit-il, est déjà « au premier rang dans l’aide concrète et pratique à ceux qui échouent sur notre sol ». Elle « retisse des liens entre arrivants et arrivés, ainsi qu’avec des “périphéries” aussi inattendues que les milieux laïques engagés dans l’aide aux migrants ». Il ne s’agit pas de rabâcher le vieux mensonge ultralibéral sur l’abolition des frontières et la liberté absolue de circulation : il s’agit d’assurer, en chrétiens, «des présences concrètes, physiques, personnelles, auprès de ceux qui souffrent ».

Je n’ai donné ici qu’un aperçu de la foisonnante enquête de Pierre Jova. Chacun gagnera à la lire. Les catholiques bien sûr. Les protestants, parce qu’elle est un exemple d’œcuménisme sur le terrain. Et les non-chrétiens, parce qu’elle montre en action le véritable regard chrétien, bien différent de ce que nos médias prennent pour de la « religiosité identitaire ».

► Pierre Jova, Les chrétiens face aux migrants, Tallandier, 318 p., 21,90 €

__________

[1] Le “boxeur” est Mgr de Sinety, évêque auxiliaire de Paris engagé auprès des migrants.

[2] et attaqué par l’imprécateur sédévacantiste de Valeurs actuelles, par le philosophe bergogliophobe Thibaut Collin, et par le groupe intégriste “Renaissance catholique” dont François-Xavier Bellamy est l’ami assidu.