Le cardinal Barbarin se "met en retrait" du diocèse de Lyon (en attendant le procès d'appel)

Vatican News : https://www.vaticannews.va/fr/pape/news/2019-03/pape-deci... Extrait :



<< Répondant aux questions des journalistes, le directeur par interim de la Salle de presse du Saint-Siège, Alessandro Gisotti, a pour sa part déclaré ce qui suit : “Je peux confirmer que le Saint-Père n’a pas accepté la démission présentée par le cardinal Philippe Barbarin, archevêque de Lyon. Conscient, cependant, des difficultés que connaît actuellement l’archidiocèse, le Saint-Père a laissé le cardinal Barbarin libre de prendre la décision la plus appropriée pour son diocèse. Le cardinal Barbarin a donc décidé de se mettre en retrait pour quelque temps et de demander au père Yves Baumgarten, vicaire général, de prendre la conduite du diocèse. Le Saint-Siège tient à redire sa proximité avec les victimes d’abus, avec les fidèles de l’archidiocèse de Lyon et avec toute l’Église de France qui vivent des heures douloureuses.” >>