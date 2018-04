Résurrection : ce que l'on attend des chrétiens...

...n'est pas ce qu'imaginent les frileux :

Matin de ce 2 avril à Europe 1 : ping-pong médiatique du philosophe et du journaliste, Raphaël Enthoven & Patrick Cohen. Pour ce lundi de Pâques, les duettistes prennent comme "fin mot de l'info" [*] un tweet du 16 février dans lequel le pape François déclarait : "Le message de Jésus est dérangeant, parce qu'il défie le pouvoir religieux mondain et provoque les consciences." Phrase explosive : elle confronte à la personne du Sauveur certains états de fait dans les Eglises... Enthoven compare l'intention du tweet papal à celle de Dostoïevski dans Les Possédés, quand il fait dire au grand inquisiteur - apostrophant le Christ revenu : "Tu nous déranges et tu le sais"... Enthoven conclut que le pape, étant avec le Christ contre l'inquisiteur, "dynamite sa propre institution".



Ce serait vrai si l'institution Eglise se réduisait à ses fautes historiques : simplification polémique très abusive, dans laquelle baigne notre société et qui fait gravement obstacle au témoignage des croyants (cf Le Monde 31/03, enquête Avoir 20 ans en 2018).

En réalité ce que le pape dynamite n'est pas "l'Eglise" en soi, mais très exactement ce qu'il appelle "mondanité religieuse" - au sens philosophique de mondanéité, souligne Enthoven : c'est-à-dire l'enlisement de structures d'Eglise dans du séculier, hier situations de pouvoirs (ce n'est plus le cas), aujourd'hui pesanteurs sociologiques. Une grande part de ce que l'on reproche à l'Eglise du passé venait de la confusion - anti-évangélique - entre structures ecclésiales et pouvoirs temporels. Plus récemment, l'effet-repoussoir produit sur une France agnostique par certaines agitations (prises pour une "revanche catholique") est venu de la gentryfication des milieux "cathos" de l'Hexagone.

A l'inverse, on peut justement discerner - à travers l'angle choisi ce matin par Enthoven - ce que les gens d'aujourd'hui peuvent attendre des croyants. "Dieu n'est pas mort, peut-être a-t-il juste changé de visage", concluait l'enquête du Monde : ça ne veut pas dire que sa révélation en Jésus-Christ aurait changé, mais que la fidélité des chrétiens à Jésus-Christ leur impose de refléter une espérance christique perceptible par les contemporains.



Un prêtre, universitaire et curé de paroisse, m'écrit ce matin via Facebook : "S'appuyant sur saint Jean ('je suis le chemin, la Vérité, la vie'), un prof de séminaire préférait dire que la vérité chrétienne est odologique". L'odologie est l'étude de l'émission-transmission-réception de la production vocale, en analysant ce qui se passe aux niveaux du chanteur, de l'onde sonore émise et de sa perception par l'auditeur : une mauvaise perception compromet l'ensemble, et cela provient de l'une des diverses causes pouvant rendre défectueuse l'émission. Dans le domaine du témoignage chrétien, ce sont ces causes - les attitudes fossiles - que l'Eglise catholique est en train d'identifier pour les modifier. Et c'est cela qui est qualifié de "dynamitage" par l'émission de ce matin : terme un peu violent mais qui insiste sur la radicalité de la mutation nécessaire ; une mutation qui a pour but de nous rendre catholiques autrement - c'est à dire plus catholiques, et non pas "moins" comme le prétendent les conservateurs de fossiles.

Je laisse la parole au prêtre de ce matin : "Pour ma part, j'aime dire que si la Vérité est une personne, celle du Christ, on ne peut prétendre mettre la main dessus et l'enfermer... Toute personne demeure un mystère, plus encore si elle est divine ! Ce sont des bases tellement évidentes..."



