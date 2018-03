La Résurrection nous envoie aux "périphéries"

Première lecture du dimanche de Pâques Pierre rompt avec le purisme et entre chez un païen :

Hans Urs von Balthasar

Pierre prêche sur toute l'activité de Jésus : il ne peut le faire de cette manière supérieure et victorieuse qu'à partir de l'événement de la résurrection. Celle-ci jette la lumière décisive sur tout ce qui a précédé : par le baptême, Jésus, doté du Saint-Esprit et de la force de Dieu, est devenu le bienfaiteur et le sauveur de tous ; la passion apparaît presque comme un interlude, pour ce qui est le plus important : le témoignage à partir de la résurrection. Car le témoignage doit exister, puisque l'apparition du Glorifié ne devait pas être un spectacle "pour tout le peuple" mais une charge confiée aux "témoins choisis d'avance" : "annoncer au peuple" l'événement, qui débouche sur un double résultat : pour les croyants, le Seigneur est "le pardon des péchés" ; pour tous, il sera "le Juge établi par Dieu". La prédication du pape est la substance de la Bonne Nouvelle.

Actes des Apôtres, 10 (34-37) :



<< Quand Pierre arriva à Césarée chez un centurion de l'armée romaine, il prit la parole: "Vous savez ce qui s'est passé à travers tout le pays des Juifs, depuis les débuts en Galilée, après le baptême proclamé par Jean : Jésus de Nazareth, Dieu l'a consacré par l'Esprit Saint et rempli de sa force. Là où il passait, il faisait le bien et il guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du démon. Car Dieu était avec lui. Et nous, les Apôtres, nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont fait mourir en le pendant au bois du supplice. Et voici que Dieu l'a ressuscité le troisième jour. Il lui a donné de se montrer, non pas à tout le peuple, mais seulement aux témoins que Dieu avait choisis d'avance, à nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts. Il nous a chargés d'annoncer au peuple et de témoigner que Dieu l'a choisi comme Juge des vivants et des morts. C'est à lui que tous les prophètes rendent ce témoignage : tout homme qui croit en lui reçoit par lui le pardon de ses péchés..." >>