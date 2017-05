Friedman, Thatcher, Reagan, Blair... et Macron

Little Caesar devient Imperator :

► Le score de Marine Le Pen est inférieur aux pires prévisions du FN (ce qui enchante Mme Maréchal Le Pen : famille des Atrides). La candidate n'était pas à la mesure de la circonstance; on se demande d'ailleurs - depuis l'autre soir - à quelle mesure elle peut bien être. D'autres nains - tout est relatif - semblent déjà la contester à l'intérieur de son parti.



► François Fillon non plus n'était pas à la mesure de la circonstance. Alors que le programme économique de Macron reste sournois, celui de M. Fillon c'était Massacre à la tronçonneuse. On a très spécialement honte que des cathos aient osé dire (et pendant six mois !) que c'était le meilleur programme possible, alors qu'il était incompatible avec Laudato Si'.

► Le seul concurrent à la mesure de la circonstance - qu'on l'approuve entièrement ou non - était Jean-Luc Mélenchon. D'où le maintien nihiliste de Benoît Hamon jusqu'au premier tour, qui empêcha JLM d'accéder à la finale. L'opération était ficelée.

► Et maintenant, quoi ? Voyons quel team provisoire va désigner Macron : ça donnera un avant-goût.