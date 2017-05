Et c'est le "dimanche du Bon Pasteur"

Le second tour de la présidentielle tombe en ce "dimanche du Bon Pasteur". On peut - si l'on y tient - voir dans cette rencontre une exhortation (à Dieu vat !) à l'élu de demain soir... Mais le réalisme spirituel y voit autre chose avec Balthasar :

Les paroles du Christ (Jean 10, 1-10)

"Amen, amen, je vous le dis : celui qui entre dans la bergerie sans passer par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur et un bandit. Celui qui entre par la porte, c’est lui le pasteur, le berger des brebis. Le portier lui ouvre, et les brebis écoutent sa voix. Ses brebis à lui, il les appelle chacune par son nom, et il les fait sortir. Quand il a conduit dehors toutes ses brebis, il marche à leur tête, et elles le suivent, car elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un inconnu, elles s’enfuiront loin de lui, car elles ne reconnaissent pas la voix des inconnus." Jésus employa cette parabole en s’adressant aux pharisiens, mais ils ne comprirent pas ce qu’il voulait leur dire. C’est pourquoi Jésus reprit la parole : "Amen, amen, je vous le dis : je suis la porte des brebis. Ceux qui sont intervenus avant moi sont tous des voleurs et des bandits ; mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu’un entre en passant par moi, il sera sauvé ; il pourra aller et venir, et il trouvera un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi je suis venu pour que les hommes aient la vie, pour qu’ils l’aient en abondance."



Le commentaire de Hans-Urs von Balthasar

<< Cette parole résonne bien autrement que tous les sons des conceptions du monde, religions et idéologies purement humaines, et Jésus sait que son appel n'est comparable à aucun autre. "Je suis le chemin... Nul ne va au Père que par moi" (Jean 14,6) : c'est pourquoi toutes les autres portes sont des chemins qui égarent. Celui qui revendique pour lui toute la vérité ne peut que faire connaître une intolérance divine pour toutes les voies inventées par les hommes ; aucune ne mène à la maison du Père. Beaucoup de gens qui ne regardent pas dans le coeur des autres, peuvent et doivent être tolérants : ils ne sont ni le berger, ni la porte, mais ils devraient - au lieu de se chercher d'une manière éclectique un chemin quelconque parmi beaucoup d'autres - chercher l'instinct pour le son authentique de l'appel divin, le solliciter devant Dieu. L'intolérance du "Je suis" de Jésus [*] indigne le monde postchrétien, qui oppose à cette prétention la théorie des nombreuses voies et par là des nombreuses vérités. Mais la vérité de Dieu est indivisible, précisément lorsqu'elle se manifeste comme l'amour absolu. Le bon Pasteur donne sa vie pour ses brebis : il n'existe pas une vérité plus haute, ni même seulement comparable. >>

__________

[*] "En vérité, en vérité, je vous le dis : avant qu'Abraham fût, je suis." (Jean 8:58).