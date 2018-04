SNCF : les vrais chiffres, pas ceux de Matignon

Blitzkrieg officiel contre la SNCF, à coups de slogans, d'amalgames et d'injustices flagrantes de la part de l'Etat :

Pour faire passer en force son plan de déstructuration (prélude à la privatisation), le gouvernement prend des libertés avec le réel sur au moins six points-clés :

► Selon Edouard Philippe, les Français paient le train "plus cher" que les autres Européens ? C'est inexact. Selon le rigoureux rapport Spinetta, pour une même distance le passager français paie 7,8 euros là où le danois paie 29,7 euros et l'autrichien 24 euros.

► Selon la ministre Elisabeth Borne, la qualité de service des trains français "ne s'améliore pas" ? Selon le rapport Spinetta, les Français se déclarent plus satisfaits que les Allemands.



► La SNCF "est en faillite" ? Ce n'est pas ce qu'indiquent ses résultats financiers du 27 février : + 4,2% de chiffre d'affaires (33,5 milliards d'euros), et un bénéfice net triplé en deux ans (679 millions d'euros).

► La SNCF fait "5000 euros de dette par minute" selon la ministre de la Santé (qui ferait mieux de s'occuper des hôpitaux) ? L'endettement de la SNCF n'a qu'un coupable : l'Etat, avec ses délires TGV coûtant des dizaines de milliards - qui forcent la SNCF à s'endetter.

► Les trains français "n'arrivent pas à l'heure" et les incidents se multiplient ? Si le réseau ferré se détériore faute de maintenance et si les réseaux régionaux et locaux sont menacés, c'est que les délires TGV ont asséché les budgets.

Quant aux vertus de la privatisation, un quart d'heure de conversation avec des Britanniques suffit à nous instruire : ils demandent massivement la re-nationalisation... Mais de cela on ne peut pas discuter avec les ministres français, puisqu'il est "hors de question" (bien entendu) de privatiser le ferroviaire dans notre pays.

Deux questions subsidiaires :

> L'Etat allemand a épongé la dette de la Deutsche Bahn (35 milliards d'euros). Qu'est-ce qui empêche l'Etat français d'en faire autant ?

> L'Etat français a pris l'engagement d'appliquer les accords climatiques de Paris. Leur première application en France pourrait être de re-nationaliser les autoroutes : pactole qui permettrait de refonder la SNCF... Pourquoi ce coup d'éclat est-il inenvisageable ?