Lille : French-American super-performance, #terrific !

Chez les Le Pen, "se refonder" signifie revenir aux années 1950 :

M. Bannon est un débris de l'imposture Trump, qui consista à faire voter les pauvres pour l'homme de main des milliardaires (après quoi la Maison Blanche s'est débarrassée de M. Bannon et d'autres, comme on largue l'étage inférieur d'une fusée). Ayant tout perdu, y compris son propre site internet repris par la milliardaire trumpiste qui le finançait, M. Bannon en est réduit à chercher des auditoires. Il est donc venu à Lille tenir des propos énervés. La scène de ce congrès du parti "national" était surplombée de deux immenses drapeaux stars and stripes : la phase gaullo-chevènementiste du FN était bel et bien close. Revoici la droite Côte d'Azur.



Comment la réacosphère 2.0 allait-elle accueillir ça sur Twitter et Facebook ? Par un déferlement d'idolâtrie : "Trump est un don de Dieu à l'Amérique", écrit une lepéniste survoltée - ignorant que M. Trump a évincé M. Bannon. Des dizaines d'autres messages célèbrent le "conservatisme transatlantique"... C'est une régression vers l'époque de la guerre froide et du "parapluie américain" - à ceci près que 2018 n'a rien à voir avec 1950, mais la droite-de-droite 2018 est encore plus aveugle que celle des fifties ! Et beaucoup plus incohérente, puisqu'elle est en même temps fascinée par M. Poutine... alors que tout se passe comme si le Pentagone de M. Trump préparait un affrontement ("confrontation", en globish) avec le même Poutine. Avoir un maître étranger est dans l'ADN de la droite-de-droite ; en avoir deux est une innovation. C'est la droite en marche.



Mais qu'importe ? Ce qui compte, n'est-ce pas, c'est qu'on soit tous contre les immigrés ! Voilà ce qu'était venu dire M. Bannon, et c'est pourquoi il fut acclamé. Il a même ajouté qu'à ses yeux Mme Maréchal Le Pen était "une des personnes les plus importantes au monde", formule digne d'un film de Cohen (Sacha Baron, pas Joel).

Le spectacle lillois fait ricaner ce matin les commentateurs. Ses metteurs en scène répondent en se drapant dans les douleurs de "la France des abandonnés". Quel rapport entre la France des abandonnés, trop réelle, et ce parti perpétuellement irréel malgré ses scores quinquennaux ? Dirigé par les Atrides, incapable d'avoir une position vraiment politique (sur l'Europe, l'Amérique ou quoi que ce soit) parce que peuplé de gens qui ne veulent que virer l'immigré : ce FN, ou RN, ou de quelque nom qu'il se nomme, est un parti zombi.

