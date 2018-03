Sondage BVA : "La popularité du pape François faiblit chez les catholiques", titre Le Figaro

"Il paraît que le pape est socialiste ? On aura tout vu." Le sondage BVA confirme que chez certains "catholiques pratiquants", le libéralisme économique compte apparemment plus que de marcher avec l'Eglise :



Dans le Figaro.fr d'hier, un sondage BVA affirme que François perd 12 points de popularité "chez les catholiques pratiquants réguliers" - "et même 17 % chez les sympathisants du parti politique Les Républicains". Le sociologue (EHESS) Philippe Portier commente ce sondage pour le quotidien de la rêveuse bourgeoisie :

► 1. "dans ces milieux, on comprend mal l'ouverture pastorale aux situations d'homosexualité ou au remariage" ;

► 2. "...on trouve dans ces catégories une vision volontiers identitaire de la nation, que le discours papal sur les migrants, et souvent sur les musulmans, vient troubler..." ;

► 3. "...la dénonciation du libéralisme économique par le pape François peut susciter la critique dans toute une fraction du catholicisme français, qui n'a jamais accepté totalement la doctrine sociale de l'Église."

Ces trois points (disséqués par ailleurs au chapitre 2 de mon livre Cathos, ne devenons pas une secte), sont le symptôme du virus sectaire qui se développe dans une certaine bourgeoisie catholique de droite :

1. Si ces milieux "comprennent mal", c'est qu'ils ne cherchent pas à comprendre. Quasiment personne dans cette bourgeoisie n'a lu Amoris laetitia. Ni écouté les nombreux curés de paroisse qui ont expliqué, aux messes dominicales, qu'une "ouverture pastorale" est... pastorale : démarche fondée sur la foi pleine et entière, mais avec la douceur et la bienveillance sans laquelle aucun contact évangélique n'est possible. Où lit-on dans l'Evangile qu'il ne faut être pastoral ni envers les homosexuels, ni envers les divorcés remariés ? Nulle part ! (relisons le passage où le Christ parle avec la Samaritaine). Les bergogliophobes sondés par BVA se reconnaissent-ils mieux dans les pharisiens de l'Evangile, qui ne se soucient que d'exclure ?

2. Ces milieux ne veulent pas que le pape les "trouble" dans leur vision "identitaire" de la nation... Etranges catholiques, qui refusent d'être "troublés" par des impératifs chrétiens - et qui posent leurs conditions au successeur de saint Pierre (sans d'ailleurs connaître son livre La patrie est un don, la nation est un devoir, éd. Parole et Silence)... Et leurs conditions postulent une introuvable définition "identitaire" de la France : comme si une collectivité nationale au fil des siècles pouvait être définie, c'est-à-dire réduite. Et réduite à quoi ? inexorablement à l'ethnique... L'effet de cette dérive, ce sont deux récentes vagues de tweets : contre la jeune catholique française d'Orléans accusée de n'être ni catholique ni française parce qu'elle est métisse ; et contre un évêque auxiliaire de Paris, traîné dans l'opprobre parce qu'il a osé distinguer entre le devoir de l'Etat (réguler l'immigration) et le devoir du chrétien (regarder la personne de l'immigré comme étant son prochain)...

3. Mais le noeud du problème est dans le troisième point souligné par Portier : "toute une fraction du catholicisme français n'a jamais accepté totalement la doctrine sociale de l'Eglise". Merci au sociologue de l'EHESS de valider ce constat, qui est l'objet même de mon livre ! Tant que la critique radicale du libéralisme et du saccage consumériste était exprimée en langage un peu trop "papal" (Paul VI, Jean-Paul II, Benoît XVI), elle passait au dessus de la tête des gens, et la bourgeoisie catho de droite pouvait faire semblant de n'avoir rien vu ni rien entendu... Mais François développe cette critique dans un langage direct, précis, clair, et même rude, donc immédiatement compréhensible de tout le monde ; c'est cela qui donne des vapeurs à la bourgeoisie depuis 2013. Les attaques contre François ont commencé dès le premier trimestre de son pontificat, après ses premiers discours contre l'idole Argent ; et elles ont commencé par les Etats-Unis avec les clameurs de médias ultralibéraux - y compris la si pieuse EWTN - contre "ce pape socialiste". On ne s'étonne donc pas que, chez les cathos US aussi, la cote de François soit en baisse...



Dans les années 1970, l'esprit de clan chez certains catholiques était au progressisme : ils reprochaient à l'Eglise de ne pas avoir leurs opinions politiques.

Dans notre seconde moitié des années 2010, l'esprit de clan chez certains catholiques est au libéral-conservatisme [*] : ils reprochent à l'Eglise de ne pas avoir leurs opinions économiques.

C'est la même erreur en sens inverse !

L'heure vient, pour les catholiques unis à leur Eglise, de ne plus laisser les clans monopoliser la parole.

__________

[*] "Libéralisme conservateur" est une coquecigrue, puisque le libéralisme en soi exclut toute conservation. Sa raison d'être est la déstabilisation perpétuelle : sinon ce ne serait plus le libéralisme.