'Cathos, ne devenons pas une secte' : entretien dans 'Ouest-France' avec François Vercelletto

...les 18 et 19 février. Texte ci-dessous :

<< Lettre ouverte aux catholiques tentés par le repli

<< Patrice de Plunkett n'est pas tendre avec ces chrétiens qui restent sourds aux appels de l’Église à suivre l’Évangile quand les questions les dérangent. Il le dit dans un essai vigoureux - Cathos ne devenons pas une secte - paru chez Salvator (1). (photo Daniel Fouray)

Vous n’avez pas toujours été croyant…

J’ai grandi dans un milieu catholique très modéré. En 1968, comme des milliers d’étudiants de ma génération, j’ai pris conscience que je n’avais pas réellement la foi et j’ai tout bazardé. Je suis même entré dans une forme d’athéisme militant, durant une quinzaine d’années.

Et vous découvrez la foi ?

Cette posture antichrétienne, stérile, m’avait laissé dans un désert moral et spirituel. Dans les années 1985, je me suis converti après avoir été touché par le renouveau et la vitalité de la foi catholique, à Paray-le-Monial, aux sessions organisées par la communauté de l’Emmanuel.

Une conversion laborieuse…

Ce fut long et difficile après quinze ans d’athéisme. J’ai mis du temps avant de comprendre que l’Église n’était pas un parti. Notre Dieu n’est pas un Dieu de bibliothèque consultable à volonté pour justifier nos opinions, il est le Dieu des vivants qui nous appelle et nous attend. Une conversion complète vous amène à remettre en cause beaucoup de vos opinions politiques, économiques, sociales, etc.

Cette remise en cause est-elle partagée ?

Une partie des catholiques français reste étrangement sourde aux appels de l’Église à suivre l’Évangile sur des sujets dérangeants, qui ont trait à l’économie, au social, à l’environnement, à l’immigration…

De là à parler de dérive sectaire, c’est un peu fort. Non ?

Mais c’est exact. Parce que cette attitude revient à refuser de marcher avec l’Église réelle au nom d’une fausse idée de la religion. La dérive sectaire consiste à se croire plus catholique que l’Église elle-même. Le véritable mobile de ces “cathos” n’est pas religieux, mais économique et financier.

Est-ce pour cette raison qu’ils s’en prennent au pape ?

François a été pris en grippe par certains catholiques, dès le début de son pontificat, non pas pour des raisons doctrinales, mais à cause de sa critique du néolibéralisme. Comme ils n’ont pas réussi à gagner l’opinion sur l’économie, ils sont ensuite partis sur le terrain religieux et moral. Cette campagne-là a fait des dégâts, alors qu’elle repose sur des manipulations en misant sur le climat d’anxiété qui règne en France.

Mais la critique du libéralisme n’est pas nouvelle…

Elle date de Léon XIII, en 1891. Depuis le début des encycliques sociales, l’Église rejette, dos à dos, le socialisme d’État et les abus du capitalisme libéral. Jean Paul II l’a exprimé avec force, en 1991, avec Centesimus annus. Benoît XVI s’est également montré très ferme sur les questions sociales et l’écologie.

Quelle différence avec François ?

Lui, parle le langage de tout le monde. Les médias et les foules du monde entier, non-croyants compris, le comprennent. La résonance est immense. Les milieux crispés sur la défense du modèle économique et financier ultralibéral n’aiment pas ça du tout.

Ce modèle n’est-il pas responsable aussi des évolutions sociétales qu’ils dénoncent ?

C’est l’illustration de ce que disait Bossuet : “Dieu se rit des hommes qui déplorent les conséquences dont ils chérissent les causes.” Ce dysfonctionnement mental rend leurs positions très fragiles.

Les papes parlent aussi d’écologie…

Le message de Jean Paul II du 1er janvier 1990 est un magnifique manifeste écologique, d’une vigueur comparable à Laudato Si’. Cette encyclique de François a ravi aussi les écologistes non-croyants. Contrairement à ce que croient les catholiques ultra-conservateurs, l’écologie chrétienne est un vecteur d’évangélisation de milieux qui se croyaient hostiles au catholicisme.

Et sur les questions migratoires ?

Certes, il appartient aux États de réguler les flux migratoires, mais il revient aux chrétiens de considérer la personne de l’immigré comme son frère et son prochain. Tourner le dos à l’étranger en ne voulant voir que l’abstraction de l’immigration, c’est mettre l’Évangile entre parenthèses.

Vous vous méfiez des valeurs portées en étendard…

“Valeur” ? Mais ça ne veut rien dire ! Ça vient du monde de l’économie. Les valeurs, c’est fluctuant par définition. Et les “valeurs catholiques”, tous les autres milieux s’en moquent. Ce n’est pas du tout un témoignage d’Évangile. Le Christ n’a jamais parlé de “valeur”, mais de salut pour l’humanité entière. Ce n’est pas exactement pareil…

Vous n’aimez pas non plus l’expression “racines chrétiennes”…

Non. Une nation ou un peuple n’est pas un arbre. On peut les comparer à un fleuve, qui a des sources diverses mais un écoulement unique. Parler de “racines”, c’est considérer qu’on est programmé dès le départ et qu’on ne peut donner qu’un certain type de feuilles et de fruits. Méfions-nous de cette notion qui a trop servi. Elle est aussi utilisée par des gens qui disent aux catholiques : “Nous pensons comme vous”, mais qui sont, en réalité, tout à fait anti-chrétiens et pour le repli sur je ne sais quelle identité ethnique.

Comment en sortir ?

La vocation des catholiques, c’est d’être une minorité missionnaire. La mission, aujourd’hui, consiste à aller à la rencontre des gens, là où ils en sont, tels qu’ils sont. Il ne faut pas rater la chance historique de remettre l’Église au coude à coude avec leurs souffrances, leurs inquiétudes… Il convient de montrer que la foi catholique a des réponses profondément humaines. Mais à condition de ne pas élever un mur entre un petit ghetto catholique et le reste de la société, comme ces dernières années. C’est presque une trahison de ce que l’Église attend des laïcs. Les catholiques doivent être prêts à fournir les raisons de leur espérance à ceux qui le leur demandent. Encore faut-il qu’ils aient l’air de vivre une espérance et qu’ils ne ressemblent pas à une minorité de gens furieux.

(1) Cathos, ne devenons pas une secte !, Patrice de Plunkett, Salvator, 160 pages, 15,90 €.

NB : Cet entretien a été publié le 18 février 2018, dans Dimanche Ouest-France. >>