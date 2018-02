"Gardez-vous des idoles..." (1 Jean 5:21)

Une méditation très actuelle du Fr Adrien Candiard o.p. :

<< J'avais seize ans lorsque je décidai de faire ma première retraite, seul, dans une abbaye où je ne connaissais personne. J'avais seize ans et des idées tranchées - sur la politique, la beauté, le sens de la vie - comme on ne peut en avoir qu'à cet âge. Dieu était, me semblait-il, la clef de voûte de ces convictions.

Ce que ces jours de silence me firent voir, c'est que Dieu n'acceptait pas de jouer le rôle que je lui réservais.

Il refusait de n'être qu'un concept, une idée ou le garant de mes certitudes. Non que ces convictions fussent fausses (il y en a beaucoup auxquelles, vingt ans plus tard, je n'ai pas renoncé), mais Dieu m'invitait à une aventure autrement plus exaltante que la clôture de mon système : commencer à connaître le Dieu Vivant.

Et la première étape, dont je ne suis jamais tout à fait sorti, c'était d'abandonner le Dieu que j'avais fabriqué à mon image.

Car il est tentant, si je peine à ressembler à Dieu, de faire en sorte que Lui me ressemble. La Bible appelle cela l'idolâtrie. Il ne s'agit pas seulement des cultes des sociétés anciennes qui adoraient des statues, ni même du risque d'idolâtrer l'argent ou le dernier smartphone. Il s'agit bien plus souvent de la tentation d'avoir un Dieu qui me ressemble, de droite, de gauche, amateur de football ou de chant grégorien, qui vient simplement rehausser de son prestige divin mes opinions...

Retrouver la ressemblance avec le Dieu Vivant, c'est d'abord accepter de faire silence, d'abandonner mes tentatives de m'approprier Dieu, pour me mettre à son écoute et accepter de me laisser surprendre. >>

Méditation à Radio Notre-Dame (Paris)

Le Fr Adrien Candiard est au couvent dominicain du Caire.