Pour la GPA en France : 64 % ! D'où vient le problème ?

Le sondage Ifop est un symptôme. Mon livre (25 janvier) se propose d'aider les catholiques à voir la vraie cause du dérapage "sociétal"... et c'est autre chose qu'un complot de la méchante gauche :

L'enquête Ifop est significative et elle est publiée par La Croix, quotidien catholique : 64% des Français interrogés se déclarent en faveur du business des mères porteuses. Ce qui est curieux, c'est que quelques chroniqueurs de grandes radios nationales y voient clair : ce matin, l'un d'eux expliquait que ce type de réponses positives, et son caractère massif, étaient la manifestation du "droit à" (seul dogme de notre société hyper-individualiste) - et que ce dogme était un produit direct de l'économique : "le consumérisme qui formate aujourd'hui les esprits" !

Voilà confirmé ce qu'un petit nombre de lanceurs d'alerte, chrétiens ou non, s'évertuent à démontrer depuis dix ans : l'évolution des mentalités est un produit du système économique, déterminant en dernière instance dans le domaine du "sociétal".

Bien entendu d'autres facteurs entrent en jeu : par exemple la pression idéologique de divers courants et lobbies ; mais ces courants ne sont écoutés que parce qu'ils poussent dans le sens du marketing général des comportements, machine de guerre du consumérisme...

Guerre contre quoi ? Contre tout ce qui freinait l'engrenage du consumérisme, c'est-à-dire la commercialisation de tout et n'importe quoi : y compris - désormais - l'intime de la condition humaine.

Ceux qui voudraient sauvegarder cet intime, préserver le noyau inviolable de l'humain, savent que le danger vient de l'Argent qui entreprend de réduire la vie au rang de ressource à industrialiser.

Y a-t-il encore des gens qui ne le savent pas ? Oui. Un petit nombre d'aveugles volontaires refusent de voir la réalité. Le malheur est que ces aveugles baptisent "catholicisme" leur cécité. Il s'agit d'un bizarre catholicisme, qui tourne le dos à l'enseignement de l'Eglise dans ces domaines et en particulier aux analyses du bienheureux Paul VI, de saint Jean-Paul II, de Benoît XVI et de François.

Comment leur tournent-ils le dos ? 1. En escamotant la critique du capitalisme libéral prédateur, amoral par nature (ou contre-nature) depuis son origine au XVIIIe siècle : critique amorcée par Léon XIII à la fin du XIXe et développée depuis, sous tous les angles, par les encycliques sociales ; 2. en combattant obliquement la plus récente de ces encycliques, Laudato Si', qui fonde en théologie morale le concept d'écologie intégrale. On voit ainsi, en janvier 2018, de pieux polygraphes continuer à anathématiser "l'écologisme" : comme si l'écologie avait le moindre pouvoir face aux industries ; comme si c'était le danger du moment ; et comme si les papes se trompaient sur ce sujet depuis quarante ans.

Cette attaque contre un moulin à vent est le fait, soit de manipulés ne sachant pas ce qu'ils disent, soit de manipulateurs sachant ce qu'ils font. Je mets au jour dans mon livre (parution le 25 janvier) l'origine de cette inlassable manœuvre : elle est actionnée par des milieux économiques et financiers qui s'en cachent à peine, et dont certaines stars - avant d'être mises en examen - donnaient encore récemment des leçons de libéralisme catho.

Pour ceux des catholiques français qui s'étaient laissé abuser, l'heure vient d'ouvrir les yeux. Ne soyons pas la secte des aveugles volontaires : soyons l'Eglise universelle autour de François !