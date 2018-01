Paris : une session "Heureux les sobres"

<< Le changement climatique fait déjà son oeuvre, les liens sociaux se fragilisent : face à de tels défis, chacun peut éprouver une certaine impuissance. Pourtant, "nous chrétiens, avons les meilleures raisons de nous mobiliser : non pas la peur mais l'espérance qui jaillit de notre regard sur le Création", plaide Fabien Revol. Entrer dans une dynamique d'espérance an analysant la complexité de la situation, en partageant des expériences de sobriété heureuse, en visitant des lieux où s'inventent des réponses aux défis sociaux et environnementaux : voilà ce que pourront vivre les participants à cette session du Ceras.

Programme

Lundi 29 janvier / TOUT EST LIÉ



14h00 - Ouverture et Témoignages

Patrick Valentin, ATD, projet Territoire zéro chômeur.

Marguerite de Larrard, maraîchère, formatrice en permaculture, milite pour la « sobriété heureuse ».

16h15 - Conférence : Tout est lié - Porter un regard émerveillé sur le monde et expliquer le lien entre question sociale et écologie.

Elena Lasida, économiste, enseigne à l’Institut catholique de Paris.

Mardi 30 janvier / TOUT EST DONNÉ

9h00 - Conférence : construire une sagesse commune ?



Mohammed Taleb, philosophe de l'environnement.

Catherine Eveillard, architecte indépendante, bouddhiste, enseigne à Dechen Chöling,centre de méditation du bouddhisme Shambhala en Limousin.

Fabien Revol, philosophe et théologien, titulaire de la chaire Jean Bastaire à l'Université catholique de Lyon (sous réserve)

11h - Conférence : écologie et non-violence à l'école



Isabelle Peloux, responsable de « l'école des colibris» dans la Drôme.

14h30 - Forum des initiatives



Ouvert à tous, entrée libre !

Vous souhaitez participer en valorisant une initiative de sobriété heureuse (action de sensibilisation, d'éducation, action de réduction de notre impact carbone, de partage...) ? Envoyez 10 lignes de présentation de l'initiative, 1 à 3 photo(s), un lien vers le site internet à forum.session18@ceras-projet.com

Toutes les initiatives seront publiées avant la session sur le site https://initiatives-laudato-si.com et un certain nombre d'entre elles seront présentées à l'occasion du forum.

LE PRIX DE L'INITIATIVE SERA REMIS À TROIS PROJETS choisis par lesparticipants au forum.

Mercredi 31 janvier / TOUT EST FRAGILE

9h00 - Conférence : réduction de la biodiversité et de sa fragilité



Bernard Chevassus-au-Louis, agrégé de sciences naturelles, docteur ès sciences et directeur de recherche à l'Inra, président de l’association Humanité et Biodiversité.

10h45 - Conférence : prendre soin de ce qui est fragile L’accueil de la fragilité passe par la reconnaissance de toutes les créatures



Dominique Lang, assomptionniste, journaliste au magazine Pèlerin et aumônier de Pax Christi-France.

14h00 - Visites d'initiatives locales



Jeudi 1er février / TOUT EST POLITIQUE

9h00 - Conférence : comment Laudato Si' inspire une vision économique



Éloi Laurent, économiste, chercheur à l’Observatoire français des Conjonctures Economiques.

10h45 - Table ronde : Comment fabriquer du bien commun ?



Philippe Lambert, député européen.

Jo Spiegel, maire de Kingersheim.

Lieu : Facultés jésuites de Paris-Centre Sèvres

35 bis rue de Sèvres – 75006 Paris

Métro Sèvres-Babylone

Participation aux frais :

40 € la demi-journée

185 € l’ensemble de la session –déjeuners de mardi et mercredi compris

30 € l’ensemble de la session pour chômeurs, étudiants

Session agréée pour la formation permanente 450 €

