"La peur des migrants n'est pas une peur chrétienne"

Dans Paris Notre-Dame, Mgr Denis Jachiet (évêque auxiliaire de Paris depuis 2016) remet les pendules à l'heure. Extraits :

"Face aux migrants, la plupart des gens ressentent un danger. Ils les assimilent, je crois, à des peurs ancestrales liées à la question des invasions et à la peur de l'islam. Mais cette peur n'est pas chrétienne. Une peur chrétienne serait une peur de pécher, de ne pas vivre l'Evangile. La peur païenne, c'est la peur d'être envahi. Et celle-ci nous conduit à ne plus penser l'Evangile comme un trésor à annoncer, mais comme une espèce de capital en train de se perdre pour des raisons géopolitiques. C'est triste. C'est prendre l'Evangile à l'envers."

« Le pape n'est pas naïf. Il n'est pas contre le devoir des pays de réguler les flux migratoires. Il rappelle juste le message de l'Evangile, de la doctrine sociale de l'Eglise, à savoir qu'on ne peut pas être indifférent à son frère. Une fois qu'une personne est entrée sur notre terre, nous ne pouvons pas la considérer comme une chose. Nous avons le devoir de l'accueillir, de la protéger, de la promouvoir et de l'intégrer. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli : c'est la rencontre avec le Christ qui se joue."







Mon commentaire - "Ne plus penser l'Evangile comme un trésor à annoncer mais comme une espèce de capital qui serait en train de se perdre pour des raisons géopolitiques. C'est triste. C'est prendre l'Evangile à l'envers..." Parfaite définition de ce qui est en train de métastaser dans certains milieux aujourd'hui !