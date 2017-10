La dérobade

Confondre les problèmes et les responsabilités pour échapper aux devoirs évangéliques du chrétien devant la personne de l'immigré : c'est la réaction de certains face aux paroles de Mgr Jachiet...

C'était couru : publier les extraits de l'entretien de l'évêque auxiliaire de Paris (notre note du 5/10) allait attirer les irritations, non de simples catholiques, mais de l'ultra-droite qui arbore un catholicisme sans Evangile ni pape ni évêques depuis une cinquantaine d'années.

Que reprochent ces gens à Mgr Jachiet ? De n'avoir pas dit ce qu'il a pourtant dit.

Il a dit, entre autres choses, que le devoir du politique était de réguler les flux migratoires. Mais des ultras m'écrivent sur Facebook (contre l'évidence) que "cet évêque omet le rôle du politique et la dimension politique du problème".

Pourquoi lancent-ils cette accusation fausse ? Parce qu'ils ont besoin de déplacer ledit problème. Pour empêcher l'Eglise de dire certaines choses aux diocésains, ils l'accusent d'être plus ou moins coupable de l'immigration. Ne pouvant sérieusement imputer l'immigration à l'Eglise, ils font semblant de croire que l'Eglise est coupable de "se taire sur le rôle du politique" et de laisser ainsi le gouvernement dans l'ignorance de son devoir en la matière ; comme s'il avait besoin des évêques pour le connaître, et comme si un conseil politique d'évêque (?) avait la moindre chance d'être écouté à Matignon.

C'est la confusion mentale. Après avoir accusé (à tort) Mgr Jachiet d'oublier le politique, ses accusateurs l'oublient eux-mêmes (mais réellement) en confondant deux choses : le métier de l'Etat et le métier de l'Eglise. Le métier de l'Etat est de gouverner concrètement dans le sens du bien commun : c'est une action collective. Le métier de l'Eglise est d'incarner l'Evangile dans la vie quotidienne : ce sont des milliers d'actions individuelles. Tout laïc membre de l'Eglise catholique est censé regarder l'immigré comme son prochain et le secourir si besoin est : "Une fois qu'une personne est entrée sur notre territoire, nous ne pouvons pas la considérer comme une chose", souligne Mgr Jachiet. Nous ne le pouvons pas parce que nous sommes chrétiens. D'autres - qui ne sont pas chrétiens - ne verraient-ils aucune objection à traiter l'immigré "comme une chose" ? je n'en sais rien, je ne suis pas à leur place ; mais pour un chrétien la situation est claire et ne permet en théorie aucune dérobade.



Hélas les dérobades existent en pratique. Elles s'expriment sur les réseaux sociaux ou - obliquement - dans tel ou tel périodique. Comment ne pas dire ouvertement que, si l'on rencontre un immigrant, on ne voudra pas le traiter comme une personne ? En déplaçant le sujet. On ne parlera pas des gens, on parlera de "l'islam" et de l'urgence de l'effacer de l'Hexagone (comme si c'était faisable) ; ce qui permettra d'esquiver les personnes concrètes et de n'avoir pas à se comporter en bon Samaritain [*] là où c'est nécessaire. Se dérober aux devoirs évangéliques en noyant les faits dans des théories : voilà le point où sont rendus certains milieux catholiques français, dans la dérive où ils s'enfoncent depuis trois ou quatre ans.

Effacer une personne humaine derrière un problème général est le moyen le moins franc de la réifier - et c'est le contraire de l'Evangile, comme Mgr Jachiet nous le dit sans ambiguité. Il ne nous parle pas de la politique que l'Etat devrait mener : il nous parle de nos devoirs de Christifideles laici. Quel chrétien croyant voudrait s'y soustraire ?

______

[*] On pourra aussi s'en remettre à l'autorité du Pr Rémi Brague. L'éminent historien de la philosophie expliquait récemment dans Le Figaro que le catholique ne devrait pas lire de façon "naïve" l'évangile du bon Samaritain (Luc 10:25-37), car il ne s'agirait pas d'un appel à la charité concrète mais d'une allégorie spirituelle. C'est tout de suite plus chic.

ps - L'Evangile (comme le reste de la Bible) peut être lu à divers niveaux : exercice pratiqué par tous les exégètes depuis deux mille ans. Mais, précisément, l'erreur consisterait à bannir l'un de ces niveaux parce qu'il ne nous conviendrait pas pour une raison ou une autre ! Regrettons que l'éminent historien de la philosophie - devenu censeur du pape et invité occasionnel de Radio Courtoisie - semble tomber dans cette erreur.