Présidentielle - Leçons pour nous, catholiques [2]

Contrairement à ce qui se dit sur les sites ad hoc, d'un point de vue catholique le clan Le Pen ne valait pas "mieux que Macron". Il suffit de voir le genre de recrues auxquelles les Le Pen (tante-et-nièce) ouvrent les bras...

L'EXEMPLE BRIGHELLI

Post de Cyprien Viet, sur Facebook, peu avant l'élection présidentielle





<< Parmi les ralliements de ces derniers jours à Marine Le Pen figure Jean-Paul Brighelli, un professeur de lettres rendu célèbre pour son livre La Fabrique du crétin, un pamphlet contre le modèle scolaire actuel. Il est l'une des rares personnalités connues, dans la société civile, à avoir rallié le FN.

De nombreux cathos, comme Marion Maréchal Le Pen, se réjouissent de cette prise de guerre dont ils partagent les orientations anti-pédagogistes.

Mais les cathos pro-FN qui reprochent à Macron d'être soutenu par Pierre Bergé devraient aussi s'inquiéter du soutien de Brighelli à Le Pen...

Car ce que beaucoup ne savent pas, c'est que ce monsieur Brighelli est surtout un adversaire féroce de l'Eglise catholique et de l'enseignement catholique, qui ferait passer Peillon et Mélenchon pour des enfants de choeur !

S'il devenait ministre de l'Education d'un improbable gouvernement Dupont-Aignan, il ferait, pour le coup, de l'école une véritable fabrique de crétins ! Ce qui serait cohérent avec l'idéologie frontiste, qui aime les esprits malléables et dociles.

En 2006, une intéressante controverse l'a opposé au mathématicien Laurent Lafforgue, qui avait accepté de préfacer l'un de ses livres, avant de lire le suivant, Une école sous influence, ou Tartuffe-roi, et de se désolidariser de cet écrit violemment antichrétien.

Voici la lettre de rupture adressée par Laurent Lafforgue à Jean-Paul Brighelli. C'est un texte magnifique, la profession de foi d'un homme de science, qui dit tout son amour pour l'Eglise catholique... Le genre d'homme dont Dieu seul connait la droiture... C'est bouleversant ! >>









Lettre de Laurent Lafforgue au futur lepéniste Brighelli



<< Monsieur,

Je suis au regret de ne plus pouvoir vous appeler "cher ami" comme nous en avions l'habitude dans nos échanges de messages, et comme vous avez encore l'inconscience, la bêtise ou l'impudence de le faire dans la dédicace de l'exemplaire de votre dernier livre que vous m'avez envoyé et que j'ai reçu hier. [...] Il dénonce l'islamisation rampante d'un certain nombre d'établissements scolaires et la montée des revendications identitaires. Mais, sur le fond, à travers son annexe de cent pages intitulée "Petite histoire des monothéismes" et des passages entiers du texte principal, il est surtout question d'insulter les chrétiens dont je suis, la foi religieuse en général, la foi chrétienne en particulier, l'Église catholique et jusqu'à la personne du Christ.

On peut deviner que, partant de l'intention de dénoncer les avancées de l'islamisme, vous vous êtes dit en cours de route qu'il était plus sûr de taper en même temps – et plus fort – sur le christianisme. Car, avec l'islamisme, on ne sait jamais, on

risque vite sa peau ; tandis qu'avec les chrétiens, on est tranquille, on peut les traiter d'assassins tant qu'on veut, on ne risque rien de notre temps. Et puis, dire du mal du christianisme, cela peut aider à faire passer la pilule du côté des islamistes.

Vous croyez que cette attitude est courageuse? Non, Monsieur, détrompez­-vous. Passons au fond et entendons­-nous : Selon la formule qu'on prête à Voltaire, «même si je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, je me battrai jusqu'à la mort pour que vous ayez le droit de le dire», mais moi aussi ai droit à la liberté, et ce que vous écrivez rend impossible toute forme de coopération entre nous.

Si j'avais su que vous étiez en train d'écrire un tel livre, je n'aurais pas accepté d'écrire une préface pour le précédent. Vous saviez ce que vous alliez écrire ou aviez déjà écrit, et donc vous avez délibérément trompé ma confiance. J'ignore le statut juridique du livre préfacé par moi, mais je vous demande d'arrêter sa diffusion. Cherchez un autre préfacier.

[...] Pas plus tard que cette semaine, et comme vous le savez puisque je vous ai envoyé mon texte, naïf que je suis, j'ai dit du bien de l'enseignement laïque – celui de la IIIe République – devant les responsables et les professeurs de l'Institut Catholique de Paris, devant un bon nombre de prêtres et de religieuses, devant deux évêques et un cardinal.

Le mot chrétien pour "dire du bien" est ''bénir''. J'ai appelé l'Église à bénir l'enseignement laïque et à le sauver. J'ai prié pour cet enseignement. Je ne regrette pas d'ailleurs d'avoir dit ce bien. Car c'est ce que je pense. Tout au plus ai­-je tu le reproche que j'aurais pu formuler contre l'école de la IIIe République – celui d'avoir été construite en partie pour détacher de Dieu. Mais j'ai fait l'effort de discerner le positif, et de passer sous silence le négatif, pour plaider devant l'Église la cause de l'enseignement laïque.

Quand je dis effort, c'est effort du coeur et effort de l'intelligence.

Quatre jours après, je reçois votre livre. Page 123, je lis : «La religion est l'opium des peuples et des mathématiciens». Et page 122 : «Mais nous savons bien que la foi est l'illusion ultime des mathématiciens». Si vous aviez usé de votre raison, vous auriez aussi pu observer que la valeur accordée à la langue et aux lettres est l'avant-dernière illusion des mêmes mathématiciens auxquels vous pensez, et vous vous seriez demandé si par hasard il n'y aurait pas un rapport entre cette avant­-dernière illusion et l'ultime. Seulement voilà : vous avez manifestement rangé votre intelligence au placard.

[...] Entendons­-nous encore : il est possible de critiquer les chrétiens de manière intelligente – comme Nietzsche dans certains passages, pas tous du reste –, mais ce n'est pas ce que vous faites. Vous ne répétez que des arguments mille fois ressassés depuis le XVIIIe siècle au moins, et les plus bêtes. Quelle naïveté dans votre vision de la science ! Quelle naïveté dans votre vision de l'antiquité non juive ! Quelle naïveté dans votre vision des religions d'Extrême­-Orient ! Quelle naïveté dans votre vision de l'Histoire ! On a l'impression que, pour tout cela, vous n'avez lu que les philosophes du XVIIIe siècle.

[…] Page 189 de votre pamphlet, je lis : «Les foules souffrantes qui se pressent à Lourdes ou à Fatima viennent y chercher, paraît­-il, une consolation à leurs misères. Mais j'aimerais bien savoir, parmi toutes les pathologies irréductibles qui les y amènent, combien ont été produites, d'une façon ou d'une autre, par le sentiment de culpabilité greffé en eux par la foi.»

Eh bien, sachez, Monsieur qui méprisez ces foules, que je suis moi­-même allé plusieurs fois à Lourdes, jamais encore comme souffrant, mais comme pèlerin. La dernière fois, cet été, je suis venu prier la Vierge Marie d'intercéder auprès de son Fils, mon Seigneur et mon Dieu, tout particulièrement en faveur de l'école.

Décidément, quel sens cela avait-il que vous me demandiez une préface ? Je lis encore quatre pages avant la fin de votre torchon : «Croire, c'est être atteint de crédulité, comme le syphilitique est atteint de vérole : à terme, l'un et l'autre ont la cervelle contaminée.» Puis, une page plus loin : «Je crois qu'un effort est nécessaire pour ranger la foi dans les poubelles de l'Histoire. Et je crois que cet effort est possible...»

[…] J'avais dit au début de mon intervention au colloque de l'association "Laïcité République" auquel vous m'aviez invité, Dieu seul sait pourquoi : «Que je dise tout de suite que je ne suis laïque que très partiellement. Dans la tradition républicaine, j'identifie cinq sens différents donnés au mot “laïcité”, et je n'adhère qu'à deux d'entre eux. Le premier sens est celui d'une hostilité à toute religion, plus particulièrement au christianisme, et plus spécialement encore au catholicisme. En décembre dernier, des amis qui habitent près de la place de la République entendaient des manifestants, qui commémoraient la loi de séparation de 1905, défiler sous leurs fenêtres en criant : “Mort à l'Église !” Je tiens d'autant plus à affirmer publiquement ma reconnaissance, ma fidélité et mon amour filial envers l'Église catholique, qui ne m'a jamais fait que du bien; si certains veulent tuer l'Église en France, ils devront me tuer avec. »

Et dans la version longue écrite, que je vous avais communiquée ultérieurement, j'avais ajouté :

« ... l'Église catholique, qui ne m'a jamais fait que du bien et m'a comblé du trésor le plus précieux, que je n'ai jamais trouvé ailleurs. Ceux qui professent la haine de l'Église, au point d'appeler à sa mort, n'imaginent pas quelle blessure ils infligent à ceux qui reconnaissent en elle l'Épouse du Christ. Ils devraient s'interroger sur les raisons et le sens de cette haine : l'Église n'exerce plus aucune domination depuis des lustres, n'a plus d'autres armes que celle de sa parole et de son témoignage que chacun est libre de rejeter ou d'accepter, prodigue son soutien et son aide aux personnes dans l'épreuve, développe chez ses fidèles des vertus civiques, et contribue à l'éducation d'une partie importante de la population. »

Vous avez bafoué tout cela. Donc, je le répète, toute forme de coopération entre nous est devenue impossible. En dehors de ce livre qui ne doit plus paraître préfacé par moi, il est exclu que nous nous retrouvions jamais à la même tribune.

Pas de formule de politesse.



Laurent Lafforgue >>

► NDPP - Rallié à Mme Le Pen, salué avec joie par la "catho de référence" (?) Marion Maréchal Le Pen, M. Brighelli se sent à son aise au FN. Nombre de "cathos" aussi... (alors que le chrétien Lafforgue s'est vu dans l'obligation morale d'écrire au christianophobe Brighelli : "Toute forme de coopération entre nous est devenue impossible"). Le porte-à-faux des cathos d'ultra-droite équivaut aux porte-à-faux de chrétiens macronistes, etc ! C'est l'illustration de ce que ma note précédente décrivait dans son post-scriptum : l'invasion du relativisme dans les mentalités.