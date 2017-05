A gauche, des avis d'électeurs

...aussi anti-macronistes qu'anti-lepénistes :

Lille. Un prof de gym d'un quartier populaire : « Et le 49.3 pour la loi El Khomri, ce n'était pas une atteinte au droit de grève ? Et cette loi, elle ne grignote pas nos droits ? L'épouvantail du FN est une illusion pour nous détourner de ce que sont le capitalisme et le libéralisme... Ce qui amène le vote Le Pen, ce sont les politiques libérales. Voter Macron pour contrer Le Pen, c'est créer les conditions pour qu'elle soit encore plus forte dans cinq ans...»

Rennes. Olivier (jardinier bio) : « Arithmétiquement une victoire Le Pen n'est pas possible. Si elle arrive à 48% elle va jubiler, mais ça durera quinze jours et on n'en parlera plus... Macron se dit républicain mais ce n'est que de la cosmétique car c'est un pur produit des classes dirigeantes, des grands patrons, des milliardaires, des patrons de presse et des lobbies bruxellois qui n'ont jamais été élus au suffrage universel. Et tous ces gens-là nous emmènent vers la catastrophe...» Isabelle (étudiante en droit) juge «insupportables» les «leçons de morale de personnes économiquement privilégiées» : «On a l'impression qu'il n'y a pas d'autre possibilité qu'un ralliement total et sans condition [à Macron], qu'on en est réduit à être des bulletins de vote. On a le sentiment que sa victoire est acquise et qu'il n'a pas besoin de prendre des engagements. J'espérais autre chose, davantage de respect envers les électeurs de gauche... J'ai l'impression que le FN est toujours là comme dernier repoussoir pour que rien ne change...»

Bobigny. Rafik (peintre en bâtiment), agacé par « la peur du grand méchant loup FN » : « On ne marche pas au chantage. En démocratie on fait ce qu'on veut. Je déteste Marine Le Pen : mais elle ne me fait pas peur. S'il faut la combattre je suis prêt et je crois que je ne suis pas le seul. Mais Macron, hors de question, il ne me fait pas envie. Trop banquier. »

Sondage sans appel chez les électeurs de Mélenchon : les deux tiers refusent de voter Macron. Commentaire d'un animateur des Insoumis : «Tout au long de la campagne, on s'est arrachés pour récupérer les électeurs de gauche partis au FN et les dégoûtés de ce monde politique. On n'a pas fait tout ça pour les envoyer chez Macron. »

