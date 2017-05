Des intellos tiennent bon face au macronisme obligatoire

Emmanuel Todd, Michel Onfray, Henri Pena-Ruiz :

► L'historien et démographe Emmanuel Todd [photo] ne se laisse pas impressionner par les imprécateurs officiels. Ils nous somment de nous ruer dans le piège d'un second tour où l'on est censé "barrer la route" à un effet... en votant pour ce qui l'a produit ? Le 28 avril sur le site de Daniel Schneidermann, Todd a expliqué avec force que "voter FN c'est voter xénophobe, mais voter Macron c'est voter pour la servitude". Il a donc décidé de "s'abstenir dans la joie" : pour prendre part à l'émergence "d'une autre France, définie par le taux d'abstention".



► L'essayiste Michel Onfray peut divaguer quand il nie l'historicité du Christ (nous en parlerons quand paraîtra le livre-réponse de Jean-Marie Salamito). Mais quand il réagit à la politique française, il est lucide et en verve. Voici comment il décrit sur le Net - cité dans Le Monde 3/05 - la chorus line des prescripteurs macroniens :

<< Le belliciste BHL, et avec lui Pierre Bergé locataire d'utérus d'autrui, Jacques Attali, plagiaire notoire et condamné comme tel par la justice, Alain Minc, plagiaire du précédent, Manuel Valls, traître en chef, Kouchner, sac de riz chez les médecins et médecin chez les sacs de riz, Cohn-Bendit, pédophile au siècle dernier... Autrement dit tous les promoteurs forcenés d'une politique libérale qui a permis à Marine Le Pen de faire son plus gros score et d'être présente au second tour de cette élection, et à la famille Le Pen de passer de moins de 1% en 1981 à près de 22% en 2017 : cherchez l'erreur ! >>



► Le philosophe Henri Pena-Ruiz [*] appelle les Insoumis à "oser penser librement". Extraits (Le Monde 3/05) :

<< Rejeter l’effet Le Pen sans remonter à la cause politique et sociale que perpétue le programme Macron [...] ? On peut s’interroger sans être aussitôt soupçonné de complicité avec l’extrême droite ! Ne serait-ce que pour éviter à M. Macron de se croire tout permis en se méprenant sur le sens de son élection éventuelle, par rejet de son adversaire plutôt que par adhésion à sa personne et à son programme... >>

<< On ne devrait pas jouer les apprentis sorciers avec le FN. C’est pourtant ce qu’ont fait le PS avec Mitterrand, en le favorisant pour affaiblir le Parti communiste, et la droite pour triompher de la gauche. Un argumentaire bien rodé : « Bien entendu, nous avons trahi nos engagements, mais vous n’allez quand même pas les laisser passer ! » [...] Pour quel résultat ? Une montée continue du FN et du nombre de chômeurs qui désespèrent... >>

<< On avait déjà lancé le produit d’appel Macron : un grand commis des banques d’affaires, celui qui, entre autres, avait permis à Patrick Drahi de faire des plus-values de plusieurs milliards et, une fois au gouvernement, brada Alsthom aux Américains en abattant les protections érigées par Arnaud Montebourg. 90 % des médias sont entre les mains d’une poignée de milliardaires. Alors on bétonne : autant d’articles de presse pour Macron que pour Le Pen, Fillon et Mélenchon réunis ! Et la machine à décérébrer s’est mise en marche. Tous pour Macron : il fallait voter « utile » pour barrer la route à Marine Le Pen. Et les gogos ont gobé. Beaucoup doivent s’en mordre les doigts : s’ils avaient voté Mélenchon, Marine Le Pen ne serait pas au second tour ! >>

► Tomber dans le piège Macron (expliquent ces intellectuels résistants), c'est acquiescer à ce qui sape le bien commun : la privatisation des services publics et la destruction du code du travail, institutions présentées comme des chaînes par le milieu de M. Macron - mais qui ont permis aux Français de moins souffrir que d'autres dans la crise systémique de 2008... "L'Europe" de M. Macron, souligne Pena-Ruiz, c'est ce que rejettent les peuples : la machine à imposer le néolibéralisme sous prétexte de "sauver la paix" (?), le système qui sacrifie l'économie réelle au casino financier. Trente années de pseudo-Europe "au nom de la concurrence libre et non faussée" ont abouti "à de nouvelles formes de misère sociale, qui contrastent de façon saisissante avec l'insolence des revenus du capital."

[*] Laïciste intraitable, il est aussi peu cathophile qu'Onfray... Ça ne nous empêche pas de le citer ici puisqu'il a raison : le vrai est vrai d'où qu'il vienne, disait saint Thomas d'Aquin. (Précepte que nous rappelons régulièrement depuis dix ans aux sectaires).

Second tour 2017