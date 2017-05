Second tour : mais pour qui prennent-ils les catholiques ?

Pour un troupeau d'oies ? Faux procès des médias aux évêques ! (d'autant que le débat d'hier soir ne va certainement pas faire monter le vote Le Pen) :

Tollé hier chez les éditorialistes ! Le Monde (4/05) titre : "La faute morale de l'Eglise de France". Argument : "l'Eglise catholique s'est refusée à voter pour Emmanuel Macron". Voilà en effet une très scandaleuse dérobade, digne de tous les soupçons... Le Monde incrimine même le pape : dans l'avion de son retour d'Egypte, François, interrogé par les journalistes sur la politique franco-française, a osé répondre qu'il ne savait pas d'où venait l'un des deux candidats : or ce candidat était M. Macron, qu'il n'est pas permis d'ignorer. Nemo censetur Macronem ignorare ! La conférence épiscopale ès-qualité aurait dû voler au secours de la victoire de M. Macron en compagnie de MM. Pigasse, Niel et Bergé, divinités du capitalisme libéral ; elle ne le fait pas. Elle est coupable. De quoi ? De "se résigner à la banalisation de l'extrême droite", écrit l'éditorialiste anonyme.

L'Eglise pourrait répondre que si le parti d'extrême droite est anti-républicain, la République n'avait qu'à dissoudre le parti d'extrême droite... Mais tous les gouvernements (de gauche et de droite) ont préféré se servir de ce parti les uns contre les autres, à la petite semaine, ce qui lui a fourni ses grandes espérances.

Les sept millions d'électeurs de M. Mélenchon sont d'ailleurs accusés - par Le Monde - du même crime de lèse-Macron que commettent les évêques. D'où le dessin de Plantu, où l'on voit un évêque annoncer que dimanche il lira "l'évangile selon saint Jean-Luc". Voyons-y le pressentiment de convergences qui se concrétiseront peut-être, un jour, quand l'Eglise en France aura mis le bouchon à ses ultras - et quand les Insoumis se seront débarrassés de leurs Clémentine Autain, devenues entre temps secrétaires d'Etat de M. Macron. Sa marque leur ira mieux que le phi.

Dernier point : si les porte-parole de la Conférence épiscopale n'étaient pas tenus par le devoir de réserve lié à leur fonction, ils pourraient répondre à l'éditorialiste qu'il a bonne mine d'exiger que l'Eglise fasse intrusion dans la présidentielle. Le Monde a la mémoire courte. Il y a quatre ans, ce journal (comme presque tous les médias) s'indignait du soutien - discret - d'évêques à la Manif pour tous. Lors des auditions à l'Assemblée nationale sur le projet de loi Taubira, les gouvernementaux criblaient de mépris les catholiques. On criait que toute intervention de l'Eglise sur un sujet "politique" outrageait "la laïcité", et que le catholicisme devait être évincé de "l'espace public" ; exigence si violente, et si répétée, que des religieuses en voile se faisaient siffler dans la rue par des passants : "pas de cette tenue dans l'espace public !". Etc... Or la loi Taubira n'était un acte politique que secondairement : pour l'essentiel c'était une réforme engageant la société (jusqu'à la structure de la famille), ce qui justifiait la consultation de toutes les composantes de cette société, religions comprises. Mais la surinterprétation déformante de "la laïcité" était devenue sectaire au point de nier à l'Eglise - et à elle seule - le droit de prendre part au débat..

Aujourd'hui il s'agit d'une élection présidentielle : ça, pour le coup, c'est un acte purement politique ; les évêques (et a fortiori le pape) n'ont donc pas à prendre parti. Leur rôle est simplement de rappeler (comme ils l'ont fait par leur livre d'octobre et leur communiqué du 24 avril) certaines balises de conscience. Mais là, surprise : ceux qui voulaient en 2013 refouler les catholiques jusqu'au fin fond de la "sphère privée", exigent en 2017 qu'ils viennent défiler pour M. Macron sur la scène publique - comme un troupeau d'oies ! Cette exigence est à la fois méprisante et illogique. Chaque électeur catholique votera, ou ne votera pas, selon sa conscience de citoyen.



ps / Libération (4/05) découvre Mgr Stenger parce qu'il vient d'avoir des mots sévères au sujet de Mme Le Pen. Jusqu'ici ce journal n'avait rien dit de l'action - pourtant persévérante - de Mgr Stenger pour l'écologie intégrale : notamment son livre de 2006 Planète vie, planète mort - l'heure des choix (Cerf). Tout ce que Libé croit savoir de Mgr Stenger est que "les conservateurs" l'appelleraient "l'évêque rouge"... Aucun catholique à ma connaissance n'ayant entendu dire ça, on se demande quelles sont les sources de Libé. Ces confrères auraient un effort à faire pour découvrir l'Eglise du pape François.



