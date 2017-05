Le vote Le Pen est produit par ce que représente Macron

<< Pour la première fois, un parti d’extrême droite peut véritablement accéder à la présidence de la République. Il ne suffit pas d’appeler à voter pour le candidat qui se présente comme démocrate, et qui, comme "Marine", navigue à vue, sans autre boussole que sa petite personne. La France de Macron, on la connaît : c’est celle qui a voté pour ce traité européen que jadis les Français, dans leur majorité, refusaient ; et qu’on leur imposa ! Je me rappelle avoir été invité, le soir du "non", chez de bons bourgeois libéraux (aux deux sens du terme). Je me souviens de leur colère arrogante contre tous ces pauvres qui votaient si mal, qui ne compre­naient rien… Je me souviens, donc, d’avoir vu le visage de cette Europe libérale et égoïste dont je ne veux pas : si dans dix jours Mme Le Pen est élue, c’est à eux que nous devrons cette catastrophe ; et non à tous ces malheureux dont on dénie depuis si longtemps l’existence, les souffrances, le désespoir. >> Stéphane Audeguy, La Croix (chroniques), 28/04