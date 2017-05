Les partis et les médias ignorent l'histoire du monde

Ils ne connaissent ni le 1er Mai ouvrier (photo) ni Jeanne d'Arc :

Comme chaque 1er mai depuis 2015, Jean-Marie Le Pen (réimposé au FN par les juges) a tenté son solo rue de Rivoli devant la statue de Jeanne d'Arc. Quel rapport entre la Jeanne du XVe siècle et M. Le Pen ? Aucun. Quel rapport entre Jeanne et le 1er mai ? Aucun non plus : la fête officielle de l'héroïne est le 14 mai, et sa fête catholique le 30. Quel rapport entre M. Le Pen et le 1er mai ouvrier ? Encore aucun : vieux libéral anti-syndical, l'ex-N° 1 du FN est aux antipodes de cette tradition.

Le 1er mai 1886, les syndicats américains lancent une grève générale pour arracher au patronat la réduction de la journée de travail à huit heures. (Pourquoi le 1er mai ? parce que, dans les entreprises américaines, c'était le jour de l'ouverture de l'année comptable et de l'expiration des contrats de travail...). À Chicago, la grève se prolonge et dégénère en affrontements avec la police ; huit policiers sont tués, cinq ouvriers anarcho-syndicalistes seront condamnés à mort (malgré les constats de l'enquête) et pendus le vendredi 11 novembre 1887 : le Black Friday. Huit autres seront envoyés en prison à perpétuité. Dès 1893, les treize seront reconnus innocents et victimes d'une opération politico-policière contre le mouvement ouvrier naissant.

En France, la IIe Internationale socialiste décide de faire de chaque 1er mai une journée de manifestation pour la journée de huit heures (donc la semaine de 48 heures, samedi compris). Le 1er mai 1891, à Fourmies (Nord), la force publique tire sur les ouvriers : neuf morts. Parmi eux, la jeune Maria Blondeau [ci-contre], 18 ans, qui tenait à la main une branche d'églantine – la petite rose des haies – que son fiancé venait de lui offrir. La fleur est teinte de son sang...1 En 1895, le socialiste Paul Brousse lance un concours dans son journal, invitant les travailleuses à choisir « la fleur du 1er mai ». Elles désigneront l'églantine rouge. Ce n'est que dans les années 1920 que ce symbole révolutionnaire sera remplacé par le neutre muguet (ou l'edelweiss en Allemagne, l'oeillet blanc en Italie, etc)... Le muguet sera institutionnalisé par le régime de Vichy, et survivra néanmoins à 1944 – au point d'être vendu notamment au profit du PCF et de la CGT.

Quant à la fête de Jeanne d'Arc, elle ne tombe jamais le 1er mai - sauf au FN, alors que rien dans ce parti ne correspond à ce que fit la "Pucelle d'Orléans". La vraie Jeanne identifiait « la France » à la dynastie ; on ne sache pas que M. Le Pen, sa fille ou sa nièce veuillent faire sacrer le roi de Bourges. Par ailleurs, Jeanne ne fut pas canonisée à cause de son engagement politique, mais malgré celui-ci, et pour des raisons exclusivement spirituelles comme il est de règle dans toute canonisation. (Raisons si complexes, en ce qui concernait Jeanne et son rapport à l'Eglise, qu'il fallut cinq cents ans pour les faire prévaloir2).

