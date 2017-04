Jésus ressuscité est "l'homme archétype et définitif"

Réflexions de H.U. von Balthasar sur les lectures de ce dimanche :

Le Christ explique l'Ecriture (Luc 24:3-35)



<< Tout ce qui y est dit prophétiquement indique que souffrance et mort ne sont pas le dernier mot de Dieu sur l'homme, mais que l'homme archétypique et définitif, le Messie, mènera dans sa personne toutes les images à la vérité définitive. Que Dieu soit un Dieu des vivants et non des morts, Jésus l'avait déjà dit aux sadducéens ; en Jésus Il se manifeste comme "la Vie et la Résurrection" (Jean 11:25). Ce n'est nullement une exagération, ou une interprétation artificielle postérieure de l'Ancienne Alliance, si cette idée fondamentale est mise en relief ici par Jésus lui-même - et à sa suite par l'Eglise - comme le sens fondamental de toute l'Ecriture antérieure. Comme preuve de cette auto-interprétation, suit pour finir le récit de la bénédiction eucharistique du pain et de la disparition de Jésus qui laisse à l'Eglise sa parole et son sacrement. >>

La résurrection (Actes des Apôtres, 2:14-33)

<< Cette première lecture montre la doctrine achevée de l'Eglise envahie par l'Esprit. Pierre l'explique aux peuples rassemblés : et pour montrer la nécessité de la résurrection, il choisit un texte particulièrement impressionnant tiré des psaumes de David (ps. 16:8-11), où l'orant exprime "la ferme espérance" que Dieu n'abandonnera pas son corps aux enfers et à la corruption [*]. Peu importe que David lui-même soit mort : son assurance indique par avance la réalisation de la promesse divine de vie dans le descendant promis. Et cette espérance vétéro-testamentaire s'est accomplie par la descente de l'Esprit Saint sur l'Eglise : si "l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, Celui qui a ressuscité le Christ Jésus d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous" (Romains 8:11). >>

Dès avant la création du monde (1 Pierre 1:17-21)

<< La deuxième lecture élargit encore la perspective : dès avant la création du monde... Pourquoi Dieu a-t-il créé ce monde devenu rempli de souffrance, assujetti à la mort ? Ceux qui ne croient pas ne voient dans la vie humaine - et c'est compréhensible - qu'une "vaine conduite" [**], dit Pierre. Mais si la foi chrétienne nous apprend que le plan divin du salut était établi dès avant le début de la création, que tout n'était justifié que si cela reposait sur "le sang précieux du Christ, l'Agneau sans reproche et sans tache discerné avant la fondation du monde", et que tout a reçu son sens plénier par le sacrifice du Fils de Dieu pour cette création entière... alors non seulement l'Ancien Testament, mais l'histoire totale du monde, et "la création entière" (Romains 8:22), courent vers l'événement de la rédemption qui change tout sentiment de "vanité" en foi et espérance en Dieu. >>

NDPP :

[*] L'bébreu est une langue concrète. La Bible de Jérusalem traduit : "Mes entrailles jubilent". Dans la traduction d'André Chouraqui, ce passage dit : "Même ma chair demeure en sécurité / Car Tu n'abandonnes pas mon être au Shéol / Tu ne donnes pas à tes adorateurs de voir le pourrissoir / Tu me fais connaître la voie de la Vie..."



[**] "Vaine conduite" : traduction de la Bible de Jérusalem. La traduction AELF donne : "conduite superficielle". Segond 21 : "Manière de vivre dépourvue de sens". TOB : "Vaine manière de vivre". Chouraqui (rétroversion grec>hébreu retraduite en français) : "Vanité de votre conduite".