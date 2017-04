Pétro-populisme contre constats scientifiques

Le "jour de la Terre" (22 avril) verra pour la première fois des scientifiques dans les rues de 500 grandes villes de la planète : pour défendre les sciences, face à la désinformation et - depuis l'arrivée de Trump - face aux agressions gouvernementales. Réaction salubre, si elle ne se laisse pas dévier par d'autres lobbies :

M. Trump est l'homme de Wall Street, des pétroliers et du Pentagone. C'est le contraire d'une part de ses promesses de 2016. En revanche il en tient d'autres (démanteler les protections environnementales et la recherche scientifique) : parce que ces promesses-là cadrent avec les intérêts pétroliers ou ne les contrarient pas. Les premières de ses rares décisions gouvernementales abouties vont dans ce sens : mutiler l'Agence pour l'environnement (EPA) en amputant lourdement son budget et en nommant à sa tête un climato-négationniste obtus ; sabrer de 5000 à 10 000 programmes de recherche médicale ; annuler dans le budget de la NASA tout ce qui finançait l'observation (satellites) de la Terre et de son environnement ; faire "surveiller" les hauts fonctionnaires ayant pris part au sommet climatique de Paris ; étrangler les sites internet de l'EPA, de la NASA et des centres de recherche médicale. Etc.



D'où l'indignation des scientifiques américains : ainsi Monique Smith à Stanford. Spécialiste du rôle de la dopamine (système nerveux central) dans les addictions, elle explique au Monde (20/04) que ces "coupes budgétaires énormes" peuvent asphyxier la recherche médicale américaine. "Et une partie de ma famille a voté pour Trump", déplore-t-elle...

M. Trump continue sur sa lancée : il ne semble pas se soucier de désigner un conseiller scientifique à la Maison Blanche, ni les cadres du bureau national science-technologie, ni les administrateurs de la NASA, de la NOAA (océans-atmosphère) ou des centres de prévention et de contrôle des maladies. Ni le directeur de la FDA (aliments et médicaments)... Pour ce dernier poste M. Trump a en vue un candidat - qui veut "laisser le marché décider de l'innocuité des médicaments" - ; mais à la date d'aujourd'hui il n'a pas encore osé le nommer.



Face à tout ça, la résistance des scientifiques est en marche. Par exemple à l'Académie des sciences de Californie, dont le directeur Jonathan Foley entreprend de réagir à la "guerre contre la science" lancée depuis dix ans par le parti républicain et depuis trois mois par la Maison Blanche. M. Foley alimente ainsi les enseignants du primaire et du secondaire en arguments contre la propagande du Heartland Institute, officine proche des pétroliers, qui vient d'envoyer une brochure climato-négationniste à deux cent mille instituteurs.

Des scientifiques français manifesteront dans une vingtaine de villes de l'Hexagone le 22 avril, en solidarité avec leurs confrères américains. Applaudissons-les : il y va du bien commun de l'humanité (dont l'environnement est le socle). Mais aidons-les à échapper à un autre risque : la pollution de leur mouvement par d'autres lobbies, ceux qui ajoutent à la défense de la recherche la promotion du marketing biotechnologique et des "avancées sociétales" : refrain le plus pervers du néocapitalisme... Plus que jamais, chassons le libéral de notre tête !