Paris 13-14 mai, ENS : journées Claude Tresmontant

Un colloque de deux jours (à l'Ecole Normale Supérieure) sur l'un des penseurs catholiques les plus originaux et les plus féconds :

"La vérité ne fait pas violence"

Claude Tresmontant (1925-1997) : pour un réalisme intégral

"La vérité ne fait pas violence, elle ne s'impose pas; il faut aller la chercher. Il faut, comme Abraham, accepter de quitter ses présupposés, ses a priori, son confort, pour partir vers l'inconnu..." Claude Tresmontant a eu le courage de choisir ce chemin escarpé. Dans la lignée d'Aristote, Thomas d'Aquin, Bergson, Blondel et Teilhard de Chardin, il a proposé l'une des pensées les plus originales et fécondes du XXe siècle. Il est temps de redécouvrir sa méthode pour oser continuer à chercher la vérité en s'appuyant sur les seuls fondements qui peuvent faire rempart aux intégrismes et rassembler les personnes de bonne volonté : le réel et la raison. Il est temps également d'oser les décloisonnements, sans confusion, qu'il a su opérer entre les disciplines qui relèvent de l'analyse rationnelle : sciences de l'univers, philosophie, métaphysique, théologie, exégèse - et qui lui ont permis de faire des découvertes extraordinaires, toujours valables aujourd'hui.

Contre les penseurs de son temps, Claude Tresmontant a montré que la métaphysique n'est pas morte mais qu'au contraire elle doit être renouvelée par les révolutions du XXe siècle dans la connaissance de l'univers et du vivant : toutes les métaphysiques ne sont pas compatibles avec le réel découvert par les sciences modernes. Et toutes les anthropologies et toutes les politiques ne sont pas compatibles avec toutes les métaphysiques : il est donc également question de responsabilité et d'action.

A l'occasion du vingtième anniversaire de la disparition de Claude Tresmontant, des "Journées" sont organisées pour étudier l'actualité et la pertinence de ses travaux aujourd'hui, et dessiner des pistes pour des travaux futurs. Les différents aspects de son oeuvre y seront abordés : cosmologie, métaphysique, anthropologie, éthique et politique, écologie, exégèse et théologie.

PROGRAMME

ENS, amphithéâtre Rataud, 45 rue d'Ulm, 75005 Paris

Samedi 13 mai 2017

13.30 accueil

14.00 introduction (François-Xavier de Guibert)

14.30 famille (Raphaël et Emmanuel Tresmontant)

14.45 Introduction à l'Essai sur la pensée hébraïque (Paul Mirault)

15.40 Le dialogue entre science et foi à l'épreuve de l'observation et de l'expérimentation (Etienne Le Coarer avec Philippe Gagnon)

16.20 Nicolas Berdiaev, Maurice Zundel, Claude Tresmontant, ou l'accord anthropologique parfait (Michel Fromager)

17.15 Pourquoi Tresmontant parle aux jeunes (Brunor)

17.55 Tresmontant et l'école Freinet (Henri-Louis Go)

Dimanche 14 mai 2017

11.00 mot d'accueil (FX de Guibert)

11.10 La vision informationnelle de Tresmontant, surtout en référence au problème de l'âme (Philippe Gagnon)

12.00 La mystique chez Tresmontant (Michèle Juin)

14.00 L'imitation du Christ dan sla pensée chrétienne : Tresmontant lecteur de Blondel (Jérémy-Marie Pichon)

14.40 Le P. Teilhard de Chardin et Tresmontant : autour d'une rencontre (Marie-Jeanne Coutagne avec Marie Bayon de la Tour)

15.40 Tresmontant et la pensée allemande (Edouard Husson)

16.40 Conclusion.

A lire : Claude Tresmontant, l'honneur de l'intelligence

Claude Tresmontant dans son cabinet de travail à Paris (où j'ai eu l'honneur de le rencontrer à la fin des années 1980). Pour réaliser la rétroversion des évangiles, il avait conçu à son seul usage un dictionnaire du grec ancien à l'hébreu ancien.