Un attentat suffit-il à bouleverser une présidentielle ?

Fièvre des commentateurs... Mais :

Sans doute le crime terroriste d'hier soir ne change-t-il rien aux enjeux de la présidentielle. Affirmer que M. Fillon ou Mme Le Pen seraient "plus anti-terroristes" que M. Macron (ou même M. Mélenchon) relèverait du parti-pris. Concernant M. Macron, on sait que répression et ultralibéralisme n'ont rien d'incompatible [*]. Concernant M. Mélenchon, tout le monde a entendu sa phrase à la Robespierre contre les terroristes, lors du meeting holographique de Dijon.



Alors pourquoi cette fièvre des médias ? Pour modifier le suspense, créé par le fait que Mme Le Pen soit tombée au niveau Fillon-Mélenchon dans les sondages. Avec cette arrière-pensée que tout ce qui peut "faire monter Le Pen" est bon pour fabriquer un second tour du type 2002... Mais l'artifice est trop évident. Le drame d'hier soir ne déplacera sans doute guère de suffrages. Peut-être conservera-t-il à Mme Le Pen des voix venues il y a deux mois du camp Fillon pour d'autres raisons ; ce sera tout.

Poussera-t-il des indécis à quitter l'indécision ? Rien n'est moins sûr. Et n'oublions pas la donnée que confirment toutes les enquêtes de terrain : la majorité des électeurs se soucient du chômage avant de se soucier de la sécurité (et a fortiori de 'l'identité") : ce qui relativise la portée électorale d'un crime comme celui des Champs-Elysées. D'autant que ce drame et d'autres attentats récents, en France, n'ont pas touché des populations prises au hasard - comme en novembre 2015 -, mais des professionnels du maintien de l'ordre. Pour totale à leur égard que soit ici la solidarité des Français, elle ne va sans doute pas modifier les courants profonds d'ici dimanche.



[*] Le terroriste d'hier soir était un citoyen français, né en France. Les "migrants" et la libre circulation sans frontières ne sont donc pas en cause.