Une cause de migrations dont on ne parle guère...

"Les affamés en Afrique sont pour la plupart des agriculteurs : accablés évidemment par les conflits armés et par le réchauffement climatique, ils doivent aussi parfois réagir contre leurs dirigeants souvent liés à l'agro-business qui les chassent de leurs terres. Ceci a été décrit par le pape François dans son encyclique Laudato Si' [*]", souligne le CCFD.

C'est l'une des causes (parmi d'autres) du phénomène migratoire. Mais de cette cause beaucoup d'Occidentaux refusent de parler... Un petit nombre -"l'élite" - parce qu'ils sont liés au business ; un grand nombre - les "populistes" - parce que l'immigration ne doit être décrite, bien sûr, que comme le fruit d'un Complot Contre Nos Valeurs.

Ni les uns ni les autres n'ont la moindre idée de ce qu'il faudrait faire pour diminuer le phénomène migratoire. Les "élites" n'ont aucune envie de le diminuer (main d'oeuvre à bas prix). Les "populistes" se partagent entre ceux qui croient dans la vertu des rafles et ceux qui couleraient volontiers les barcasses.



Y a-t-il des réponses plus humaines ? Oui. Partielles, elles ne remédieraient pas aux guerres mais elles pourraient faire reculer la faim. "Nous pensons, au CCFD-Terre Solidaire, qu'il faut défendre la petite agriculture vivrière et familiale dans les pays du Sud, seule capable de nourrir durablement les populations et de leur éviter la fuite vers les villes ou l'exil. De nombreuse initiatives locales sont menées dans ce sens par des associations très motivées, mais qui manquent de moyens. Le CCFD-Terre Solidaire a choisi précisément de les aider financièrement. Actuellement 750 projets de développement sont soutenus, dans plus de 60 pays."



"Qu'as-tu fait de ton frère ? Telle est la question que Dieu nous posera un jour", conclut le CCFD.

[*] Raison pour laquelle le pape est traité de "gauchiste immigrationniste" par des... chrétiens occidentaux.