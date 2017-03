Calais : le Secours catholique résiste à la municipalité...

...et continue à distribuer des repas aux migrants. Entretien de Radio Vatican avec Didier Degrémont :

(RV) Entretien – Un arrêté municipal pour empêcher la distribution de repas aux migrants, l’initiative a été prise par la maire de Calais Natacha Bouchart. C’est le dernier épisode en date, après l’utilisation de bennes à ordures pour empêcher l’accès des migrants à des douches sur l’ancienne jungle démantelée fin octobre sur décision du gouvernement français. Pour les associations d’aide aux migrants, trop c’est trop. Elles jugent l’arrêté municipal inhumain et comptent saisir la justice. La jungle n’existe plus certes, mais les migrants existent encore et leur envie de gagner le Royaume Uni est intact. Chaque jour, les associations distribuent près de 500 repas. Elles ne cesseront pas de le faire malgré l’arrêté municipal et la présence policière dissuasive. Jean-Charles Putzolu a joint Didier Degrémont, président de la délégation Hauts-de-France du Secours catholique :



