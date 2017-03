Quand le populisme finit par donner tort au peuple

Le mot "populisme" fut d'abord un disqualifiant médiatico-politique. Maintenant il est assumé et brandi (en France et en Europe) par ceux que ce mot visait. Trump aidant, c'est pour eux un moyen de fuir toute réflexion. Ainsi par exemple à propos de l'affaire Fillon :

► La campagne Fillon n'en finit plus de s'enliser. Et son dernier carré, d'élever le ton : "assassinat politique", "coup d'Etat des juges" ! Plus personne ne rappelle le programme initialement antisocial de ce candidat : du Thatcher d'il y a quarante ans.



► Qui du reste s'en soucierait à droite ? Nos libéraux conservateurs trumpisés pensaient pouvoir faire au Français moyen ce que the Donald fait à l'Américain moyen (et que M. Wilders ferait aux Pays-Bas) : élus par les dominés, agir pour les dominants. C'est le populisme réalisé : les chômeurs roulés par les démagogues. Le règne des multinationales caché sous la "sécurité nationale".

► D'où le comportement clanique d'une part de l'opinion de droite. Peu lui importe le programme du candidat. Peu lui importe son profil humain. Seule compte sa tribu, ou la tribu voulant se reconnaître en lui. Qui le touche, la touche... Donc : interdit de toucher !

► Hier on interdisait ainsi de critiquer le programme de M. Fillon : c'eût été "lui faire un procès d'intention", donc "ce n'était pas chrétien" ! (alors aucun débat n'est plus possible, tout programme étant une intention). Aujourd'hui on interdit d'envisager qu'il puisse y avoir quelque chose d'incivique dans les pratiques budgétaires de la famille F., et l'on traite les juges de bourreaux parce qu'ils font leur métier. À ce compte, la droite devrait nous dire ce dont il est permis de parler sans être traités de possédés et aspergés d'eau bénite.

► Mais quand je dis "la droite", il ne s'agit que d'une fraction du peuple de droite. Une autre fraction s'est détournée du candidat en voyant sa façon de se défendre. Comme le fait observer le directeur de Réforme, M. Fillon ne devrait pas avoir de mal à établir (comme n'importe quel contribuable interrogé par le fisc) que l'emploi de son épouse n'était pas fictif ; mais il n'a pas fait cette démonstration, et l'effet sur les foules a été massif. Un maire LR confiait ce matin aux radios : "Habituellement nous sommes cent à distribuer les tracts sur les marchés ; depuis trois semaines nous ne sommes plus que cinq, les autres ne veulent plus affronter nos électeurs."

► Alors : du point de vue des populistes assumés, qui incarne le peuple de droite ? la foule des électeurs déçus par le candidat ? ou le dernier carré des supporters ? Quand le "véritable" peuple finit par se circonscrire au clan des militants, ce qui se révèle est surtout la véritable nature du populisme.