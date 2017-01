Une "perte d'identité" ? plutôt une panne de civilisation...

...et mieux vaut en comprendre la cause :

Le malaise appelé "perte d'identité" est piraté par des "identitaires" (faux guerriers - vrais carriéristes). Mais le malaise existe. Il naît d'une situation réelle. C'est une panne de civilisation : une dissolution de la société, opérée depuis trente ans par le système techno-capitaliste qui s'emparait de tout et vise maintenant à contrôler l'intime de nos vies.

Pour vivre ensemble, les êtres humains ont besoin de s'accorder sur le sens de la vie. Le système ne leur propose que le consumérisme et le scientisme, qui ne produisent aucun sens. Notre société, ou dissociété, est sous une "gouvernance" non-humaine : celle des nombres [*], des chiffres et des algorithmes. Donc elle dévitalise les cadres sociaux classiques que pourtant nous persistons à invoquer : la loi, l'Etat, la démocratie... Elle disqualifie et marginalise tout ce qui ne relève pas du calcul de rentabilité comptable.

C'est ainsi qu'il faut comprendre la sclérose, non seulement du politique (réduit au rôle de facilitateur des marchés), mais du culturel (devenu industrie de l'entertainment) et même du spirituel. La France et l'Europe se sont désertifiées sur le plan spirituel ? oui, et ce n'est pas "de la faute de Vatican II", comme disaient les intégristes de 1970. Ni "de la faute de l'épiscopat", comme disaient les énervés de 1990. Ni "de la faute de Bergoglio", comme disent les haineux de 2017. La cause de la désertification (spirituelle, culturelle, etc) est à chercher du côté du climat de l'époque, qui réduit la société à des normes de fonctionnement fondées sur le calcul financier. Dans cette atmosphère raréfiée, il aurait fallu un miracle pour que les séminaires ne se vident pas. Mais aussi pour que l'audiovisuel ne devienne pas ce qu'il est devenu, ou que le politique ne s'étiole pas en dérisoire !



Le système économique est donc pour beaucoup dans le malaise spirituel et culturel ; il en est la cause déterminante. Et il faut changer le système. C'est ce que le pape nous dit depuis trois ans, lorsqu'il appelle à faire naître un nouveau modèle économique pour une nouvelle civilisation.

Le pape ne parle pas dans le vide. Témoin le prêtre français qui nous écrit ceci :

<< A un moment, le libéralisme sociétal déteint sur l'économie, et vice-versa. Ce sont les deux faces d'une même pièce de monnaie qui s'appelle "jouir sans entraves". Cela relève de la même nature humaine marquée par le péché, notre péché... Croire que le "jouir sans entraves" économique va créer mécaniquement de la répartition, des embauches, de la prospérité pour chacun, et de la paix sociale, relève du mythe, de la religion séculière, et finalement de l'irrationnel. Il faut toujours un peuple politique, un État souverain, un corpus de droit, et des acteurs du droit pour éviter le pire dans une nation. Mais là se pose le problème des marges de manœuvre humaines et financières...

La politique et l'économie sont l'acte subjectif d'un peuple. Pas plus que l'être humain, un peuple n'est un objet, mais un sujet. Mais pour que ce sujet existe et agisse, encore faut-il que la solidarité soit pensée comme consubstantielle à l'économie, et non pas simplement comme la résultante mécanique d'un profit espéré... >>



Et s'adressant au lecteur catholique (en proie au malaise dont nous parlions), ce prêtre dit :

<< Si l'on veut éviter la dissociation de son agir politique d'avec sa personne à la fois humaine et croyante, il faut sans doute approfondir ce qu'est l'Église et quel est son magistère social. Vaste programme. >>



"Alors commençons tout de suite", disait Lyautey - à l'agronome qui objectait que les arbres mettent cinquante ans à pousser.





[*] cf. Alain Supiot, La gouvernance par les nombres, Fayard 2015 (cours au collège de France).