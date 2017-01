Le sentiment de "perte d'identité" a une cause

...et c'est le système économique :

Un ami m'envoie ces réflexions :

<< Je lisais cet entretien de Michéa aux Inrocks (http://www.lesinrocks.com/2017/01/11/idees/philosophe-jea...), et cela confirme encore la convergence des points de vue entre vous et lui (et d'autres !...). Cet extrait significatif :

"À partir du moment où le libéralisme économique de la “droite” moderne doit être défini, selon la formule de Friedrich Hayek, comme le droit absolu “de produire, de vendre et d’acheter tout ce qui peut être produit ou vendu” (qu’il s’agisse d’une montre connectée, d’une dose de cocaïne ou du ventre d’une mère porteuse), il est clair qu’il ne pourra jamais se développer de façon intégralement cohérente sans prendre tôt ou tard appui sur le libéralisme culturel de la “gauche” (je laisse ici de côté l’usage purement électoral par une partie de la droite de la rhétorique conservatrice). En d’autres termes, Hayek implique Foucault et Foucault implique Hayek. Autant dire que nous aurons donc de plus en plus affaire – si rien ne change – à ce que Debord appelait déjà “les fausses luttes spectaculaires des formes rivales du pouvoir séparé”. Luttes dont le seul vainqueur réel ne peut être que le capital et son “mouvement incessant du gain toujours renouvelé” (Marx)." >>



C'est de quoi réfléchir à ce qui se dissimule dans les coulisses de la campagne présidentielle.

C'est aussi de quoi méditer sur des polémiques récentes. Un libéralisme prétendant "conserver les valeurs" serait en contradiction avec lui-même. Il cautionnerait le capitalisme ("mouvement incessant du gain toujours renouvelé")... dont le déchaînement renverse précisément toutes les valeurs : éthiques, culturelles, spirituelles ! Ce capitalisme ne tolère aucun frein à l'extension permanente du domaine de la marchandise : installer le commerce des mères porteuses, par exemple, exige de renverser le "tabou familial"... La famille est donc en proie à des attaques, mais elles ne tombent pas de la lune : le capitalisme déchaîné dissout ce qui résistait à l'hyper-individualisme et à la marchandisation.

D'où l'évaporation de ce qui donnait le sentiment de faire partie d'un peuple : les liens de solidarité concrète et le partage d'un même avenir, étayé par un imaginaire commun - qui incluait le fameux "récit national". Rien d'étonnant à ce que des millions de Français aujourd'hui aient l'impression de vivre en Absurdie : ils ont de véritables raisons de sentir un vide ! Aidons-les à en identifier la cause.