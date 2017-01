Davos : le monde appartient à l'hyper-classe

En 2016, huit hyper-milliardaires possèdent autant que la moitié la plus pauvre de l'humanité. L'abîme entre l'hyper-classe et le reste des Terriens ne fait que s'élargir. Résultat du système mis en place depuis 1990 au nom de la "liberté" :

Joyeusement réunie à Davos pour fêter l'entrée de la Chine (bienvenue au club), l'hyper-classe déroule le tapis rouge à M. Xi Jinping venu proclamer que Pékin est le porte-flambeau du libre-échange. C'est un fake, puisque la Chine n'est pas vraiment un marché ouvert... Mais l'hyper-classe fonctionne au mensonge.

Elle nous fait dire depuis vingt ans que la mondialisation libérale - c'est-à-dire la dérégulation financière - apporte la prospérité aux peuples pauvres. Même le FMI sait et dit que c'est un mensonge : "Les coûts du néolibéralisme en termes de croissance des inégalités sont flagrants... En plus d'augmenter les probabilités d'un krach, le libre-échange augmente les inégalités", déclarait le rapport du FMI en juin.

Quant au rapport d'Oxfam publié hier (pour l'ouverture de Davos), il souligne que l'iniquité n'a jamais été plus massive à l'échelon mondial : "La corruption et la connivence faussent les marchés aux dépens des citoyens ordinaires, et la 'productivité' excessive du secteur financier exacerbe les inégalités."

Parmi les constats du rapport d'Oxfam :

► les grandes entreprises enrichissent leurs actionnaires aux dépens de leurs salariés (traités comme une gêne par le néo-management) ;

► "tandis que de nombreux PDG, souvent rémunérés en actions, ont vu leur rémunération s'envoler, les salaires de base des producteurs et des travailleurs ont très peu évolué, voire baissé dans certains cas" ;

► ces entreprises "optimisent leurs bénéfices" par l'évasion fiscale ("le Kenya perd chaque année 1,1 milliard de dollars à cause de l'évasion fiscale, soit près du double du budget de la santé dans un pays où une femme sur quarante décède à l'accouchement") ;

► depuis 2015, les 1% les plus riches détiennent autant de richesses que le reste de la population mondiale (en France, les 1% possèdent 25% des richesses nationales) ;

► huit hyper-milliardaires (Bill Gates, Amancio Ortega, Warren Buffet, Carlos Slim, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Larry Ellison, Michael Bloomberg) possèdent à eux seuls 402 milliards d'euros : autant que 3,5 milliards d'habitants de la planète...

Selon Oxfam, les plus riches sont toujours plus riches, les plus pauvres à peine moins pauvres : et cette tendance va s'accentuer puisque le libéralisme mondial est une machine en folie.

Pour dérangeantes qu'elles soient, ces constatations sont répercutées par les médias.

Tous les médias ? Non : pas ceux de la droite libérale - dans les fauteuils de laquelle on compte nombre de "cathos" français, à en croire les mêmes médias qui accolent désormais au label "catholique" le label "fermement libéral"... Amalgame contre-nature, que l'on doit au sourcilleux M. Fillon, à la blonde Mme Maréchal Le Pen et à d'autres santons - ornements d'une crèche qui n'est pas celle du pape.

NB - M. Xiandong Tan, PDG du conglomérat chinois HNA (aviation-immobilier-finance-tourisme), est entré à 10% au capital du groupe français Pierre & Vacances. Cette nouvelle a dû réjouir M. Laurent Wauquiez qui subventionne (4,7 millions d'euros) le bétonnage d'une forêt d'Isère par les Center Parcs de Pierre & Vacances. M. Wauquiez est par ailleurs une icône des "cathos identitaires".