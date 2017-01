L'UE tétanisée par la désertion du suzerain US

On découvre que sans Washington, Bruxelles n'est rien :

"Londres qui opte pour un Brexit dur, Trump qui parie sur son éclatement et Poutine toujours plus agressif, l'UE se retrouve attaquée sur tous les fronts sans avoir rien vu venir. De quoi la forcer à se réinventer enfin ?"

C'est la manchette de une d'un quotidien parisien ; les autres médias adoptent la même ligne. Mais elle est fictive.

En effet :

► Theresa May n'opte pas pour un "Brexit dur". Elle applique le Brexit, tout simplement : "Brexit means Brexit", sortir veut dire sortir. On ne sort pas à moitié. Nos commentateurs rêvaient d'un Brexit "modéré" ; mais sortir "modérément" ne veut rien dire... En fait nos commentateurs rêvent que la Cour suprême et les Communes prennent position contre le Brexit, annulent le référendum et ramènent l'Angleterre sous la férule bruxelloise : ils appelleraient ça un "Brexit modéré". Au temps de la post-vérité, les mots n'ont plus de sens.

► Trump ne "parie" pas sur l'éclatement de l'UE. Il s'en fiche totalement et le dit : "Que les Européens soient unis ou non ne m'intéresse pas." La classe politique européenne devrait se demander pourquoi.

► Dire que Poutine est "toujours plus agressif", c'est un mantra. L'agressivité ressentie par les commentateurs parisiens ne correspond par nécessairement à une agressivité réelle, comme le froid "ressenti" (actuel gadget verbal de nos radios) ne correspond pas au froid des thermomètres.

► L'UE n'est pas "attaquée" : elle est inexistante. Elle reste la seule à croire au jeu des perles de verre, c'est-à-dire à la machinerie comptable remplaçant le géopolitique (et au libre-échangisme ultralibéral remplaçant la stratégie) : utopie obsolète depuis plus de dix ans déjà. Pendant ce temps, les Etats-Unis changent de pied, la Russie se réaffirme, la Chine devient impérialiste...

► L'UE "n'a rien vu venir". Evidemment ! Son acte fondateur, le traité de Rome, niait le géopolitique en confiant "l'harmonisation" du continent au "libre fonctionnement du marché intérieur". Puis l'UE a abandonné même l'idée de marché intérieur pour devenir marché global ouvert aux quatre vents : ce qui équivalait au sabordage de l'idée européenne... Dans ces conditions elle ne pouvait rien "voir venir".

► Peut-elle "se réinventer enfin" ? Le vent ne souffle pas dans cette direction. Il n'est pas question d'abolir la technostructure ultralibérale de Bruxelles. Il n'est pas question non plus de "relancer" l'UE dans une direction encore plus anti-nations, comme l'aurait voulu M. Lamassoure que les eurodéputés viennent de blackbouler comme président au profit d'un... berlusconien. A vrai dire, il n'est question de rien. Bruxelles est tétanisée par la désertion de Washington, suzerain de la construction européenne ("time is Monnet", disait de Gaulle). L'UE ne sait plus : au sens belge du terme.