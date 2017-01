Président Trump : le naufrage de toutes les illusions

Incredible Trump à la Maison Blanche. Simple retour à l'Amérique pré-wilsonienne... Et naufrage de la "vision globale" des années 1990 (idéologie morte mais qui reste celle de nos élites) :

Qui se souvient encore du Francis Fukuyama de 1992 ? Dans The End of History, il édictait la nouveau dogme des élites : le marché-monde fondant la démocratie absolue, sous la férule des USA devenus la Puissance globale... Vingt-quatre ans après, cette prédiction est morte. Fukuyama oublie donc en 2017 son livre de 1992. Dans un article de Prospect [*] intitulé "Amérique : l'Etat défaillant", il annonce que la dégénérescence politique américaine "infecte l'ordre mondial progressiste édifié depuis les années 1950" (?) : phénomène "comparable à la chute du communisme une génération plus tôt". Au rebours de sa prédiction de 1992, Fukuyama fait la liste des fractures de la première décennie du XXIe siècle : la crise financière de 2008 a montré la nocivité du système globalisé ; la catastrophe irakienne de G.W. Bush a révélé le trompe-l'oeil de la suprématie militaire US ; la Chine devient n° 1 économique mondial à la place des USA ; le discours des nostalgies nationales surgit des deux côtés de l'Atlantique ; les masses populaires s'enflamment contre le big business ; Washington est aux mains des lobbies qui détournent le Congrès à leur profit ; le parti républicain ne représente que l'Argent, et le parti démocrate les communautarismes... Quant à Trump lui-même, sa "victoire" électorale est minée par la contradiction entre populisme protectionniste et connivence avec Wall Street.



Dressé par Fukuyama lui-même, ce tableau montre - en clair - une Amérique à la dérive. Mais il avoue - en pointillé - le naufrage du globalisme ultralibéral en vigueur depuis trente ans... Lorsqu'il a fourni en 1990 ce dogmatic narrative à tous nos médias-de-référence, l'universitaire de Stanford fut un peu léger.



Le diagnostic utile a été dressé par Michael Klare (Hampshire College, Massachusetts). Klare a publié en 2012 un essai intitulé La "course aux restes" : ruée globale sur les dernières ressources de la planète. Dans le Diplo de janvier, il décrit "Le monde selon Donald Trump" :

<< [Trump et son secrétaire d'Etat venu d'Exxon] perçoivent le monde comme une vaste jungle où la concurrence est la règle et où chances et périls peuvent se présenter en tous lieux, indépendamment de la loyauté des pays concernés ou de leur hostilité présumée envers Washington. Dans cette optique, les Etats-Unis ne sont plus le centre d'une famille d'Etats dépendants qu'ils auraient mission de protéger, mais l'un des pouvoirs qui luttent pour s'assurer positions et profits sur un échiquier planétaire concurrentiel... >>

Voilà donc Washington revenu à une conception pré-wilsonienne des "intérêts américains". En dépit du fantasme de commentateurs français, ce que Trump a pu dire de Poutine ou d'Assad n'exprime pas une idéologie commune (?), mais seulement une évaluation d'intérêts prosaïques et sectoriels. Ces intérêts sont ceux qu'aurait servis Mme Clinton : mais Trump ne les drape pas dans la dogmatique ; d'autant que celle-ci leur ajoutait des combats (Ukraine, Crimée, peurs balto-polonaises) étrangers aux intérêts du business.

Attention : Trump ne lie plus ces intérêts à un messianisme politico-militaire (l'algorithme Clinton qui programmait la guerre contre Poutine) : cela ne veut pas dire un abandon de l'outil politico-militaire, dont Trump est capable de faire un usage ravageur... Sa volonté d'hégémonie militaire - renforcement des missiles et du bombardement stratégique - ne plaît d'ailleurs nullement au Kremlin. D'où la réaction de Poutine le 1er décembre dans son discours sur l'état de la Russie : "Je souligne que des tentatives de rompre la parité stratégique sont extrêmement dangereuses et peuvent conduire à une catastrophe planétaire." C'est clair, et c'était ouvertement destiné au président élu.



La ligne trumpienne se résume donc, selon Michael Klare, à proclamer "l'Amérique d'abord" et à juger les autres pays "en fonction d'un seul critère : représentent-ils un atout ou une menace dans la réalisation des objectifs américains fondamentaux ?" Il faudrait une forte dose de naïveté pour y voir un encouragement aux "objectifs fondamentaux" des nations du reste du monde.

__________

[*] Magazine mensuel londonien.