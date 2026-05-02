Tréguier, 17 mai : Grand Pardon de Saint Yves 2026

L’abbé Julien Palcoux, curé de Tréguier, l’équipe pastorale et tous les chrétiens de la paroisse Saint-Tugdual sont heureux de vous inviter au grand pardon qui sera célébré à la basilique-cathédrale de Tréguier, le dimanche 17 mai 2026 à 10h, 7ème dimanche de Pâques. La grand-messe sera présidée par S.E. le cardinal Bustillo, évêque d’Ajaccio, et suivie de la procession du chef de saint Yves avec les paroissiens du Trégor et les nombreux pèlerins, jusqu’à Minihy-Tréguier. La célébration eucharistique sera à suivre en direct sur le site officiel de la paroissiale Saint-Tugdual de Tréguier. Le thème du Pardon cette année est 'l’écoute' à la suite de saint Yves, qui accueillait et écoutait tous ceux qui venaient lui demander justice.

Les avocats du barreau de Saint-Brieuc

sont heureux de vous convier

au 31e colloque de la Saint-Yves, le samedi 16 mai 2026,

au Théâtre de l’Arche à Tréguier :

«La justice économique, une justice à visage humain».

Les débats seront placés sous la présidence de Christophe Bayle, président de la conférence des bâtonniers de France et d’Outre-Mer. Plusieurs tables rondes sont organisées sur cette journée : « Le tribunal des activités économiques : nouveau visage de la justice commerciale, une expérimentation à généraliser ? » ; « La délinquance financière : comprendre, prévenir, sanctionner pour restaurer la confiance » ; « Chuter n’est pas un échec : la justice au service du rebond économique » . Nous vous invitons à en débattre avec les intervenants du colloque. Joignant l’utile à l’agréable, le colloque est également le moment de découverte de la ville de Tréguier, petite cité de caractère aux ruelles médiévales ; du Trégor, région d’Ernest Renan et d’Yves Héloury de Kermartin ; et du Pardon de la Saint-Yves qui aura lieu le 17 mai 2026, évènement qui fait partie du patrimoine de Bretagne et nous unit autour d’un symbole intemporel de recherche de justice.

Inscription au colloque de la Saint-Yves :

https://my.weezevent.com/31eme-colloque-de-la-saint-yves