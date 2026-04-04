Samedi saint : "Grand silence sur la terre..."

"Le Samedi Saint invite à suspendre notre agitation.

Dans le sépulcre, Jésus, Parole vivante du Père, se tait.

Dans le silence, la vie nouvelle commence à lever

comme une graine dans la terre."

(Léon XIV)

< Ils ont fait descendre aux enfers le soleil de tous les soleils. La porte est sur Lui, verrouillée. Qui pourrait dormir ? > (St Ephrem, IVe siècle)

< Que se passe-t-il ? Aujourd’hui, grand silence sur la terre et ensuite solitude parce que le Roi sommeille. La terre a tremblé et elle s'est apaisée, parce que Dieu s'est endormi dans la chair et il a éveillé ceux qui dorment depuis les origines. Dieu est mort dans la chair et le séjour des morts s'est mis à trembler. C'est le premier homme qu'il va chercher, comme la brebis perdue. II veut aussi visiter ceux gui demeurent dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort. Oui, c'est vers Adam captif, en même temps que vers Ève, captive elle aussi, que Dieu se dirige, et son Fils avec lui, pour les délivrer de leurs douleurs. Le Seigneur s'est avancé vers eux, muni de la croix, l'arme de sa victoire. Lorsqu'il le vit, Adam, le premier homme, se frappant la poitrine dans sa stupeur, s'écria vers tous les autres: « Mon Seigneur avec nous tous! » Et le Christ répondit à Adam: « Et avec ton esprit ». II le prend par la main et le relève en disant: « Éveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. » « C'est moi ton Dieu, qui, pour toi, suis devenu ton fils; c'est moi qui, pour toi et pour tes descendants, te parle maintenant et qui, par ma puissance, ordonne à ceux qui sont dans les chaînes: Sortez. À ceux qui sont dans les ténèbres : Soyez illuminés. A ceux qui sont endormis : Relevez-vous. Je te l'ordonne : éveille-toi, ô toi qui dors, je ne t'ai pas créé pour que tu demeures captif du séjour des morts. Relève-toi d'entre les morts: moi, je suis la vie des morts. Lève-toi, oeuvre de mes mains, lève-toi, mon semblable qui as été créé à mon image. Éveille-toi, sortons d'ici. Car tu es en moi, et moi en toi, nous sommes une seule personne indivisible. C'est pour toi que moi, ton Dieu, je suis devenu ton fils; c'est pour toi que moi, le Maître, j'ai pris ta forme d'esclave ; c'est pour toi que moi, qui domine les cieux, je suis venu sur la terre et au-dessous de la terre ; c'est pour toi, l'homme, que je suis devenu comme un homme abandonné, libre entre les morts; c'est pour toi, qui es sorti du jardin, que j'ai été livré aux Juifs dans un jardin et que j'ai été crucifié dans un jardin. Je me suis endormi sur la croix, et la lance a pénétré dans mon côté, à cause de toi qui t'es endormi dans le paradis et, de ton côté, tu as donné naissance à Ève. Mon côté a guéri la douleur de ton côté; mon sommeil va te tirer du sommeil des enfers. Ma lance a arrêté la lance qui se tournait vers toi. Lève-toi, partons d'ici. L'ennemi t'a fait sortir de la terre du paradis ; moi je ne t'installerai plus dans le paradis, mais sur un trône céleste. Je t'ai écarté de l'arbre symbolique de la vie; mais voici que moi, qui suis la vie, je ne fais qu'un avec toi. J'ai posté les chérubins pour qu'ils te gardent comme un serviteur; je fais maintenant que les chérubins t'adorent comme un Dieu. »

Les trésors du bonheur sont ouverts et le royaume des cieux est prêt de toute éternité. >

Saint Epiphane (IVe siècle)