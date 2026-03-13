"Bas les armes !", dit le pape Léon

Le 9 mars, un peu plus d’une semaine après le déclenchement de la guerre au Moyen-Orient, le pape Léon XIV adresse un message à l’université Loyola de Chicago qui organise un forum international pour la paix :

Parlant à une université catholique (américaine), le pape rappelle que la paix humaine est liée à la paix spirituelle : celle que donne le Christ, qui “ne la donne pas comme le monde la donne”. Ces deux paix sont indissociables, comme la nature et la surnature sont indissociables. Ce qui permet au pape d’ajouter : “Si nous voulons promouvoir la concorde au niveau mondial, il est nécessaire de rechercher l’engagement et la détermination de la communauté internationale en faveur du bien commun, qui dépasse les frontières, les traditions religieuses et les cultures.”

Car il y a plusieurs niveaux de bien commun, de la plus petite communauté à la plus vaste. Au sommet il y a un bien commun de l’ensemble de l’humanité, concernant tous les peuples ! Il ne se circonscrit pas à une seule nation, ou alliance de nations. Il ne se circonscrit pas à une seule civilisation. Il englobe toutes les nations et toutes les civilisations – et cette idée n’est pas un effet de mode : on la trouve dans saint Thomas d’Aquin au XIIIe siècle.

C’est pourquoi Léon XIV appelle l’université catholique de Chicago à “promouvoir une culture de la réconciliation, capable de surmonter la mondialisation de l’impuissance qui nous pousse à croire qu’une ère exempte de conflit est impossible à atteindre”.

C’est très important. C’est le message unique et authentique de l’Église catholique dans ce domaine. On ne peut pas considérer comme catholiques – ni même comme religieuses – les voix qui appellent à la guerre entre les cultures et entre les religions. Et ce qui se joue en ce moment est crucial : il s’agit de savoir si la voix authentique de l’Église catholique saura se faire entendre, alors que des forces brutales tentent d’annexer la référence chrétienne à leur panoplie de slogans. Des officines apparaissent pour tenter de créer la confusion en promouvant, au nom d’une prétendue “civilisation chrétienne”, des systèmes et des attitudes apparus au siècle dernier et que le catholicisme a rejetés depuis leur origine ! Relisons les grandes encycliques sociales…

Cette confusion est insoutenable : spirituellement, moralement, intellectuellement. Et encore plus insoutenable quand on prétend associer le christianisme à une prétendue “guerre des civilisations”, alors que les papes depuis Paul VI n’ont cessé de militer contre toutes les guerres. À chaque nouvelle guerre certains s’irritent de voir le pape dire “bas les armes” ; une fois que la guerre a tourné à la catastrophe (c’est-à-dire chaque fois), on oublie que le pape l’avait prédit.