Léon XIV à la grand-messe des Rameaux : “Dieu n’écoute pas la prière de ceux qui font la guerre !”

Célébrant la messe du dimanche des Rameaux, le pape américain parle avec force contre la guerre en cours :

« Regardons Jésus, qui se présente comme le Roi de la paix, alors qu’autour de lui se prépare la guerre. Lui, qui demeure ferme dans la douceur tandis que les autres s’agitent dans la violence. Lui, qui se donne comme une caresse pour l’humanité, tandis que d’autres brandissent épées et bâtons. Lui, qui est la lumière du monde, alors que les ténèbres sont sur le point de recouvrir la terre. Lui, qui est venu apporter la vie, tandis qu’on met à exécution le plan pour le condamner à mort… Frères, sœurs, voici notre Dieu : Jésus, Roi de la paix. Un Dieu qui refuse la guerre, un Dieu que personne ne peut instrumentaliser pour la justifier, qui n’écoute pas la prière de ceux qui font la guerre et la rejette en disant : ‘Même si vous multipliez les prières, je ne les écouterai pas : vos mains sont pleines de sang !'

« En le regardant, lui qui a été crucifié pour nous, nous voyons les crucifiés de l’humanité. Dans ses plaies, nous voyons les blessures de tant de femmes et d’hommes d’aujourd’hui. Dans son dernier cri adressé au Père, nous entendons les pleurs de ceux qui sont abattus, sans espérance, malades, seuls. Et surtout, nous entendons le gémissement de douleur de tous ceux qui sont opprimés par la violence, et de toutes les victimes de la guerre. Le Christ, Roi de la paix, crie encore depuis sa croix : 'Dieu est amour ! Ayez pitié ! Déposez les armes, souvenez-vous que vous êtes frères !' »