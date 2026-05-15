L'Ascension, la Pentecôte et les Français

Combien de Français savent ce que signifient Ascension et Pentecôte ? Ils leur doivent de petites vacances auxquelles ils sont très attachés. Mais la plupart d'entre eux n’ont pas la moindre idée du sens des deux dates :

Cette semaine nous avons le pont de la Pentecôte : un pont “sauvage” puisque la Pentecôte (24 mai) tombe un dimanche et que le lundi 25 mai n’est pas légalement un jour chômé. Mais des centaines de milliers de Français en profitent pour poser une RTT à partir du mercredi 20 mai et s’offrir ainsi six jours de vacances en famille ! Les trains sont bondés... Et la semaine d'avant c’était l’Ascension, un jeudi, ce qui a permis aux Français de prendre quatre jours de repos.

Mais combien savent encore ce que signifient des fêtes religieuses chrétiennes comme l’Ascension et la Pentecôte ? Ils leur doivent ces petites vacances auxquelles ils sont viscéralement attachés, mais la plupart de ces vacanciers n’ont pas idée du sens théologique des deux dates. De même ils partiront en masse le jeudi 24 décembre pour passer Noël à la neige – s’il y a de la neige. Mais quel sens a la fête de Noël pour les foules d’aujourd’hui ?

La déchristianisation est un fait de société comme d’autres pertes de mémoire collectives : un récent radio-trottoir sur le 8 mai 1945 montre que peu de nos concitoyens sont en mesure de parler avec précision (ne serait-ce qu’une minute) de la fin de la Seconde guerre mondiale. Une amnésie semblable se manifeste à propos du 1er Mai et de la mémoire des luttes ouvrières du dix-neuvième siècle…

Mais la mémoire la plus atteinte est sans doute la mémoire religieuse. Une grande partie de la population française est devenue étrangère au christianisme, comme si les grands-parents de nos contemporains n’avaient pas été baptisés et mariés à l’église. Comment un tel phénomène d’érosion spirituelle a-t-il pu se produire ? Vaste problème, qui ouvre sur de nombreuses explications plausibles. N’imaginons aucun complot philosophique : la déchristianisation vient d’une déspiritualisation, et la déspiritualisation est le produit du matérialisme épais qui imprègne la société depuis la fin du vingtième siècle ; matérialisme lié à la société de consommation, ce rouleau compresseur qui écrase tout ce qui n’est pas “marchandisable”.

Mais priver l’être humain de sa dimension spirituelle n’est pas possible indéfiniment. Même de façon inconsciente l’humain cherche ce qui lui manque. C’est sa nature profonde. Et c’est ce qui nous indique le chemin : nous voilà comme les disciples à l’Ascension, il y a deux mille ans, quand le Christ leur dit : “De toutes les nations faites des disciples !”. Toutes les nations : y compris les nations amnésiques.