Polluants éternels : le scandaleux privilège accordé aux ustensiles de cuisine, pourtant premiers concernés

Le principal secteur industriel diffuseur de PFAS n'est pas inclus dans la loi "anti-PFAS" ! Encore une de ces exceptions à l'aide desquelles la macronie réduit la portée de certaines de ses lois... quand elles déplaisent aux "premiers de cordée" :

Une nouvelle sinuosité officielle choque les Français : le fait que les ustensiles de cuisine soient épargnés par la toute nouvelle loi contre les PFAS, substances per- et polyfluoroalkylées dites “polluants éternels” : produits chimiques extrêmement nocifs pour la santé, cause avérée de très nombreux cancers. Pourquoi une majorité parlementaire a-t-elle consenti cette exception en faveur des ustensiles de cuisine, un des principaux vecteurs du danger ? Parce que le principal groupe industriel concerné a fait pression sur les députés, en affirmant que renoncer aux PFAS aboutirait à détruire des centaines d’emplois. L'habituel chantage "entrepreneurial".



Nous voilà donc – au moins en apparence – devant l’affrontement de deux choses importantes et légitimes : d’une part, le bien commun sanitaire de tous les Français ; d’autre part, la sécurité de l’emploi pour les salariés des usines d’ustensiles de cuisine. Comment départager ces deux choses ? En les vérifiant. Il faut en effet : 1. voir si le danger sanitaire est aussi avéré dans les ustensiles de cuisine que dans les autres usages du PFAS (qui, eux, n’échappent pas à l’interdiction) ; 2. Il faut aussi voir si le danger pour l’emploi est aussi avéré que le dit l’entreprise concernée.

A la première question, la réponse est “oui”. Les PFAS composant le revêtement de poëles anti-adhésives entraînent des risques de cancer, de flambée du cholestérol, de baisse de la réponse immunitaire du corps, et de retard de croissance de l’enfant avant et après la naissance. Il y a quatre mois, le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a classé les PFAS comme “cancérogène pour l’homme”. Voilà pour l’aspect sanitaire du problème.

Maintenant, l’aspect économique et social. Le groupe industriel fabriquant ces ustensiles va trop vite en affirmant qu’appliquer la loi l’obligerait à licencier ses salariés. Il pourrait plutôt les former pour la transition : concevoir et produire d’autres lignes d’ustensiles, libérés des “polluants éternels” cancérogènes. Donc mieux adaptés au monde d’aujourd’hui.

Ainsi, deux minutes de réflexion ouvrent déjà des pistes positives. C’est ce qu’essaie de faire en tous domaines la pensée sociale catholique : ne pas brutaliser les réalités, mais tenir compte de tous leurs aspects… Pourquoi la classe politique ne suit-elle pas cette méthode réaliste ? Au lieu de cela, elle tombe d’un extrême dans l’autre : hier un environnementalisme de posture, aujourd’hui un “tout chimique” obtus, en faveur non seulement de l’agro-industrie mais du secteur alimentaire jusque dans ses ustensiles de cuisine ! Et ils sont aussi peu sincères dans une posture que dans l'autre.