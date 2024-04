La dernière idée : rallumer la guerre scolaire !

Refaire 1984 pour créer par contrecoup une "nébuleuse progressiste" en vue de 2027 ? C'est la chimère politicienne derrière l'offensive Renaissance-LFI contre le privé sous contrat :

L'enseignement public paraît en crise dans tous les domaines : budget insuffisant, enseignants sous-payés, recrutement en berne, réformes-fantômes ; pédagogie difficile avec des élèves en panne d'attention, dispersés par l'addiction aux réseaux ; fausses menaces d'attentat, lancées chaque semaine par des élèves en folie ; vraies violences et parfois meurtres de professeurs au cri d'Allahou akbar ; pression conquérante de l'islamisme dans les lycées et collèges, comme à Maurice-Ravel (Paris) où le proviseur est littéralement mis en fuite par la calomnie et les menaces de mort après avoir tenté de faire appliquer la loi sur les signes religieux... Ce bateau en détresse, les enseignants du public s'efforcent de le faire avancer quand même. Ils mériteraient l'appui des médias et des politiciens.



Mais ce dont les radios du service public ont parlé ce matin avec gourmandise, ce n'est pas de la grande pitié de l'enseignement public. C'est de l'urgence de rallumer la guerre contre l'enseignement privé.

Le détonateur est un rapport parlementaire fabriqué par LFI (parti du chaos) et Renaissance (parti équivoque). On n'a pas encore ce rapport entre les mains. Mais il semble que pour son rapporteur LFI Paul Vannier – invité des radios ce matin –, et pour une partie de la classe politique, c'est le moment de revenir au clash public-privé de 1984 ! Cette absurdité doit se dérouler en trois temps : a) dresser un tableau cauchemardesque de "ce qui se passe dans les écoles privées", peintes comme détournant l'argent de l'Etat vers des enseignements suspects pour enfants de super-riches ; b) faire passer les "établissements sous contrat" du régime d'inspections normal à un régime de soupçon agressif ; c) rendre ainsi invivable le système d'association qui fonctionnait depuis des décennies. Ce qui ne peut manquer de provoquer la colère des parents d'élèves du privé. Et tout se passe comme si c'était justement l'effet recherché : faire descendre dans la rue "ceux qui refusent le progrès", comme en 1984, mais pour les vaincre à l'Assemblée comme fut vaincue la Manif pour tous en 2013 – ce qui eut pour contrecoup indirect de créer le marais centre-gauche d'où naquit le macronisme. L'objectif réel de l'offensive contre les écoles privées sous contrat est donc politicien : faire naître une "nébuleuse du progrès" capable d'unir la gauche (sauf l'individu Mélenchon) et les deux tiers de Renaissance... Belle idée de manoeuvre en vue de 2027 !



Si réellement cette chimère est poursuivie par des déçus du macronisme et du mélenchonnisme, cela prouve simplement que la postdémocratie entre dans une phase délirante. Je n'ai pas de conseils à donner aux enseignants du public, qui ont tout mon respect, mais j'espère qu'ils ne tomberont pas dans ce panneau. Pour renflouer les lycées et collèges de l'Etat, il n'est pas nécessaire de torpiller leurs équivalents privés. Qui concourent, à leur place, au bien commun.