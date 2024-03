La Croix du Christ bouleverse réellement le monde

Abbaye Ste-Madeleine du Barroux …explique René Girard dans Je vois Satan tomber comme l’éclair (Grasset) :

La plupart des hommes, lorsqu’ils réfléchissent à la Croix, ne voient l’événement que dans sa brutalité : la mort terrible de Jésus… A côté de l’événement brut, toutefois, qui donne l’avantage immédiat aux principautés et aux puissances puisqu’il les débarrasse de Jésus, il existe une autre histoire méconnue par les historiens et pourtant tout aussi réelle, tout aussi objective que la leur, et c’est l’histoire non des événements eux-mêmes mais de leur représentation.

[Dans les sociétés païennes un événement de violence collective se situait derrière les mythes et les gouvernait sans que les mythes nous permettent de le repérer, car il le défiguraient et le transfiguraient. Mais l’événement du meurtre de Jésus], les Evangiles le représentent tel qu’il est, dans toute sa vérité, et mettent cette vérité à la disposition de toute l’humanité. Les principautés et les puissances étaient visibles dans leur splendeur extérieure, mais invisibles et inconnues dans leur origine violente, honteuse. L’envers du décor n’était jamais là. C’est cet envers que la Croix du Christ, pour la première fois, apporte aux hommes. Pour tout ce qui touche à leur fausse gloire, les puissances se chargent de leur propre publicité ; mais ce que la Croix révèle à leur sujet, c’est la honte de leur origine violente qui devait rester dissimulée… C’est ce qu’exprime l’image des principautés et puissances “données en spectacle à la face du monde”, traînées dans “le cortège triomphal du Christ” (Paul, Colossiens 2, 14-15).

En clouant le Christ sur la Croix, les puissances croyaient faire ce qu’elles faisaient d’habitude en déclenchant le mécanisme victimaire [sacrifier un bouc émissaire : Jean 11, 49-53]. Elles ne se doutaient pas qu’en fin de compte, elles faisaient tout le contraire : en quelque sorte elles se clouaient elles-mêmes sur la Croix, dont elles ne soupçonnaient pas le pouvoir révélateur.

En privant le mécanisme victimaire des ténèbres dont il doit s’entourer pour gouverner toutes choses, la Croix bouleverse le monde. Sa lumière prive Satan de son pouvoir principal… Comprendre ceci, c’est comprendre pourquoi Paul voit dans la Croix la source de tout savoir sur le monde et les hommes aussi bien que sur Dieu. Lorsque Paul affirme ne rien vouloir connaître en dehors du Christ crucifié, il ne fait pas de l’anti-intellectualisme. Ce n’est pas un mépris pour la connaissance qui s’affiche. Il croit très littéralement qu’il n’y a pas de savoir supérieur à celui du Christ crucifié. Si on se met à cette école-là, on en saura plus à la fois sur les hommes et sur Dieu que si l’on s’adresse à toute autre source de savoir. Satan et ses cohortes ne respectent que la puissance. Ils sont donc battus par une arme dont l’efficacité leur est inconcevable : elle contredit toutes leurs croyances, toutes leurs valeurs. C’est l’impuissance la plus radicale qui triomphe du pouvoir satanique…



René Girard