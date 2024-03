Non, non, non !  à la guerre de Macron

Soutenons l’action du pape contre la glissade de M. Macron vers une guerre dont nous n'avons même pas les moyens. Soutenons le pape, même s’il est lâché par des notables catholiques européens plus bruxellois que romains… Face au pilonnage belliciste des grands médias nous pouvons infiniment peu, mais nous pouvons au moins retrouver les grands textes d’écrivains insurgés contre des entrées en guerre irresponsables. Par exemple celui-ci, terriblement actuel par certains côtés :

<< Autour de nous trop d’anciens pacifistes obéissent, suivent peu à peu les grands remous, tout claquants d’étendards et de fumées, marchent dans les chemins qui conduisent aux batailles. Je refuse de les suivre ; même si mes amis s’inquiètent de cet acte d’un individualisme suspect. Je trouve que personne ne respecte plus l’homme. De tous les côtés on ne parle plus que de dicter, d’obliger, de forcer, de faire servir. On dit encore cette vieille dégoûtante baliverne : la génération présente doit se sacrifier pour la génération future. On le dit même de notre côté, ce qui est grave. Si encore nous savions que c’est vrai ! Mais, par expérience, nous savons que ça n’est jamais vrai. La génération future a toujours des goûts, des besoins, des désirs, des buts imprévisibles pour la génération présente. On se moque des diseurs de bonne aventure. Il faut sinon se moquer, en tout cas de méfier des bâtisseurs d’avenir. Surtout quand pour bâtir l’avenir des hommes à naître, ils ont besoin de faite mourir les hommes vivants. L’homme n’est la matière première que de sa propre vie… Je refuse d’obéir. >>

Jean Giono