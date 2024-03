Le Vatican condamne le bellicisme soudain de M. Macron

Propos sévères du cardinal secrétaire d'Etat, Pietro Parolin, contre la posture matamore du président français... Contrairement à M. Macron, le cardinal est un expert en relations internationales :

Le cardinal secrétaire d’Etat Pietro Parolin (photo) est un diplomate expérimenté : il fut notamment la cheville ouvrière du Saint-Siège dans la consolidation du traité mondial de non-prolifération, seul instrument légal visant à favoriser un monde sans arme nucléaire. Actif dans les négociations internationales sur le programme nucléaire de l’Iran, actif en Corée du Nord, actif dans les rapports entre le Vatican et la Chine, actif dans l’amélioration des rapports entre Cuba et les Etats-Unis, actif pour “la construction de la maison européenne” (comme dit le Vatican), le cardinal Parolin a rencontré Vladimir Poutine : quand il parle des relations entre l’Europe et la Russie, il sait de quoi il parle.

Or le cardinal Parolin vient de condamner fermement la nouvelle attitude du président Emmanuel Macron vis-à-vis de Moscou. En effet M. Macron parle (maintenant) d’envoyer des troupes françaises face à l’armée russe, et dit qu’il ne doit “pas y avoir de limites” à l’intervention française dans la guerre d’Ukraine. Pour le cardinal, cette nouvelle posture du président français constitue “un scénario terrifiant”. Il explique : “Ce serait l’escalade que nous avons toujours cherché à éviter. Le fait que la guerre s’éternise ne peut justifier une escalade militaire !”

La seule issue à ce conflit, selon le secrétaire d’Etat du pape, serait que Kiev et Moscou “se mettent à se parler". En disant cela, le cardinal Parolin met en œuvre la politique constante du Vatican qui est de toujours tenter d’ouvrir des chemins à la paix, y compris dans les situations les plus violentes… Certains diront que c’est de l’utopie. Le cardinal secrétaire d’Etat préfère dire que dans les relations internationales le dialogue est "un idéal" – mais qui finit par s’établir quand les deux adversaires sont exténués. Pourquoi remettre à plus tard ce qui pourrait être obtenu sans attendre ? La politique du pire est la pire des politiques. Et le Saint-Siège juge que l’Elysée risque de faire la politique du pire sans qu’on sache bien pourquoi.

D’un autre point de vue, je me permettrai d’ajouter que la France n’a pas les moyens de mener une politique martiale. Selon les experts militaires, dans une guerre conventionnelle notre armée actuelle ne tiendrait que deux ou trois semaines. Quant à se rabattre sur la force nucléaire française, ce serait se jeter dans l'enfer ultime. Rappelons d’ailleurs que cet emploi de la Bombe est impossible dans son principe : notre force nucléaire n’a été fondée par le général de Gaulle que “pour défendre la France, si ses intérêts vitaux étaient immédiatement menacés”. Et rien ne montre que la Russie veuille nous envahir, n'en déplaise au Monde et à LCI.