Il paraît que la France "entre dans l'Histoire" aujourd'hui

...grâce au vote du Congrès constitutionnalisant l'IVG : ce matin les invités des radios du service public poussent des cris d'allégresse. Mais prétendre que jusqu'au 4 mars 2024 la France n'était pas "dans l'histoire" et qu'elle va y entrer par ce sujet-là, c'est du pur woke :

"La France entre dans l'histoire", a déclaré ce matin une invitée d'une radio du service public. Elle parlait du vote du Congrès introduisant l'IVG dans la constitution française.

Autrement dit : jusqu'à ce jour, la France était hors de "l'histoire" ; rien de ce qui s'est passé en France depuis mille ans ne mérite donc le nom d'"histoire".

Alors qu'est-ce que "l'histoire" ? Personne ne pose la question. Mais s'il a fallu le vote d'aujourd'hui pour que la France y entre, c'est que "l'histoire" n'est plus ce que la République enseignait aux écoliers.

D'ailleurs qu'est-ce que la République ? Une heure plus tard, une autre invitée du service public a déclaré que "sans l'IVG dans la constitution, il n'y a pas de République". Ce qu'il y avait avant n'était donc pas "la République" : de même que le passé de ce pays ne mérite pas le nom d'histoire.

Ainsi toutes ces notions familières sont abolies. Cette néantisation n'est rien d'autre que le woke : une guerre menée contre toutes les formes de réalités – culturelles, politiques, sociétales, etc –, et qui aboutirait à l'éclipse de toutes les civilisations si cette guerre pouvait être menée partout.

Les historiens du futur feront le bilan de la pulsion de mort qui a saisi les riches de l'hémisphère Nord dans la premier tiers du XXIe siècle. La mort peut d'ailleurs se joindre à la bouffonnerie, comme sur les toiles d'Ensor : quoi de plus bouffon que de prétendre riposter, aux décisions sociétales internes de certains Etats américains, par une constitutionnalisation de l'IVG en France alors qu'aucun parti politique français ne conteste la loi Veil ? La seule "entrave à l'IVG" vient de la raréfaction du personnel médical. Et de la fatigue morale de soignants, agnostiques et nullement "anti-IVG" mais ne voulant pas continuer à pratiquer cette intervention-là. Raison pour laquelle, d'ailleurs, l'engrenage woke veut maintenant l'abolition de la clause de conscience.

Effacer une clause de conscience ? Oui... même cela. Pour entrer dans "l'histoire" woke, il faut TOUT effacer.